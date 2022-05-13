Украина может претендовать на первую армию в Европе, – политолог

Запрос на Вооруженные Силы Украины будет только расти. Украинские защитники показывают миру мужество и профессионализм.

Об этом для 24 канала сказал политолог Александр Антонюк. Он уверен, что украинские военные одержат победу.

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"Сегодня мы действительно можем претендовать на первую армию в Европе. И этот вопрос не о вооружении, а о людях и командовании. Даже о народе. Сегодня мы сдерживаем врага, и только у нас появится наступательное оружие, то мы продемонстрируем искусство контрнаступательной операции", – считает политолог.

Надо утилизировать режимы диктаторов

По словам политолога, у Украины временно не получается попасть в НАТО, потому что там есть такие страны, как Венгрия, Германия и Франция. Он считает, что к этим государствам и их отношениям с Россией есть вопросы.

Когда мы говорим, что члены НАТО сегодня не отошли от преступного режима России, то мы не должны опускать руки, и нужно заставлять сегодня эти учреждения отвечать тем нормативам и декларациям, которые они озвучивают и на которых стоят,

– сказал Антонюк.

Он считает, что мир сегодня стоит перед выбором. В частности, можно ориентироваться на бутафорские институты, тогда диктатура и нацизм восторжествует и перемелет не один народ. Также есть вариант поставить все на свои места.

"Им нужно напомнить историю Лиги Наций, которая тоже превратилась в бутафорскую организацию, как сегодня становится ООН. Или дается по зубам и режимы знают свое место. Их нужно просто утилизировать и не допускать формирования новых", – добавил политолог.

Изменения из-за войн

Антонюк сказал, что когда действительно начнем думать о формировании новых блоков безопасности, то неизвестно, где будут вопросы НАТО и Европейского Союза.

"Тогда вообще будут тектонические глобальные изменения, которые, к сожалению, будут происходить из-за военных изменений", — отметил Антонюк.

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