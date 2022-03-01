Украина может решить нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, – Данилов

Украина может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси. Все зависит от решения главнокомандующего.

Мы, конечно, нанесем удар по Беларуси, если будет воля Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Наши войска сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, находящихся сегодня на территории нашей страны. При необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет исполнено,

– заявил Данилов.

Сегодня Украина борется с вторжением России на нашу территорию, но есть угроза и со стороны Беларуси.