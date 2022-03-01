Ми звичайно нанесемо удар по Білорусі, якщо буде воля Зеленського. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є сьогодні на території нашої країни. За потребою, якщо буде ухвалено рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде виконане,

– заявив Данілов.

Нині Україна бореться з вторгненням Росії на нашу територію, але є загроза й зі сторони Білорусі.



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