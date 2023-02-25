Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что "Кинжал" является аэробаллистической ракетой.

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"Это подобно "Искандерам", но запускают их самолеты. "Кинжал" после выпуска из "Миг" поднимается вверх, а затем идет по баллистической траектории. И Patriot, и SAMP-T смогут бороться с ними. Вопросы во времени, за которое будут обнаруживать ракету, и обязательно наличие в точке удара батареи Patriot или SAMP-T", – сказал Свитан.

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У России нет большого количества ракет

По словам эксперта, если в месте удара не будет батарей Patriot или SAMP-T, то средства, которые поблизости, не успеют сработать. Свитан подчеркнул, что все будет очень зависеть от количества комплексов.

"Кинжалов" в России действительно мало. У них не получится значительно увеличить производство. "Кинжал" и "Искандер" нуждаются в мощной технической базе. Здесь действуют санкции. У России есть несколько десятков "Кинжалов", поэтому они не обстреливают ими массово, – отметил Свитан.

Он рассказал, что одна ракета имеет до полутонны взрывчатки. По мнению эксперта, это единственная такого рода ракета, с которой у оккупантов выходит работать. Они вряд ли ее будут применять наугад.

"Сейчас у нас система энергетики рассредоточена. Инфраструктуру невозможно разрушить "Кинжалами", – добавил Свитан.

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