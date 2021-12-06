Об этом заявил сенатор-демократ, председатель подкомитета Сената США по международным отношениям на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии и борьбе с терроризмом Крис Мерфи. Он отметил, что США может поставлять в Украину летальное оружие.

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Что рассматривает Сенат

По словам Мерфи, личную дипломатию заменить нечем. Именно поэтому он надеется на положительный исход переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, которые состоятся в онлайн-режиме 7 декабря.

Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше. От нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами,

– сказал сенатор.

Он добавил, что Сенат рассматривает поправку, которая может внезапно увеличить выделение Украине летальной военной помощи. Однако для ее принятия следует убедить в реальности опасности сенаторов-республиканцев. Мерфи отметил, что именно они блокируют ее рассмотрение.

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