Журналистка и психолог Лариса Волошина в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировала паранойю российского руководства и новые мини-альянсы в области безопасности. Она объяснила, как Украина адаптируется к атакам с использованием новых реактивных дронов и почему международное правосудие до сих пор игнорирует преступления Лаврова. **Украина становится для Европы фактически заменителем Соединенных Штатов в вопросах безопасности, поскольку Вашингтон не способен выполнить свои глобальные гарантии** (Это заявление является эксклюзивным геополитическим выводом, объясняющим истинную роль нашего государства в формировании новых оборонных союзов на континенте).

Сергей Лавров на Генассамблее ООН снова пытался убедить, что именно вооружение Европы якобы может приблизить войну с Россией. В то же время на континенте формируются новые союзы в сфере безопасности, Украина все глубже интегрируется в европейские оборонные программы, а Москва продолжает давить диверсиями, угрозами и воздушными атаками.

Журналистка и психолог Лариса Волошина в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснила, как Россия использует страх перед эскалацией, почему мини-альянсы могут оказаться эффективнее крупных структур и какую роль в новой системе безопасности получает Украина. Также она разобрала, способна ли Москва запугать Европу ракетно-дроновыми атаками и каким должен быть ответ на новую угрозу реактивных дронов.

24 Канал представляет текстовую версию разговора.

Лавров переносит старый российский тезис на Европу

Лавров назвал подготовку Европы к возможной войне с Россией "самосбывающимся пророчеством". По его версии, наращивание производства оружия может в итоге подтолкнуть европейские страны самим использовать накопленный арсенал против Москвы.

Подобный тезис Россия уже пыталась навязать Украине накануне полномасштабного вторжения. Тогда украинцев убеждали, что усиление армии якобы само по себе провоцирует Кремль и поэтому от вооружения лучше отказаться.

Нам внушали накануне войны, что мы не должны укрепляться, иначе Путин нападет. Теперь то же самое российские "путинферштееры" пытаются внушить европейскому обывателю,

– объяснила Волошина.

Такая риторика может работать вместе с диверсиями и другими формами давления внутри европейских стран. Когда общество сталкивается с новыми угрозами, политики, выступающие против поддержки Украины и за договоренности с Москвой, получают дополнительный аргумент: мол, именно помощь Киеву провоцирует Россию.

Россия начинает устраивать какие-то диверсии, а в предвыборный период политики говорят: видите, это все потому, что мы вооружаемся и помогаем Украине, поэтому надо договариваться с Россией. Это давление на обывателя,

– подчеркнула журналистка.

Другая проблема проявляется на уровне международного права. Владимир Путин находится в розыске по ордеру Международного уголовного суда по делу о незаконной депортации украинских детей, однако Волошина обратила внимание, что российское руководство до сих пор не получило аналогичного правового статуса из-за самого развязывания агрессивной войны.

При такой ситуации Сергей Лавров может приезжать в Нью-Йорк и пользоваться международными дипломатическими площадками. Если бы высшее военно-политическое руководство России стало фигурантами дела об агрессии, возможности для обычных политических контактов с ними существенно сузились бы.

На Путина есть международный ордер, но на Лаврова ордера нет. На Лаврова только санкции и наше презрение. Оказалось, что правовой сегмент более уязвим перед российским чудовищем, чем даже политический,

– сказала Волошина.

Именно слабость международных правовых механизмов, по ее убеждению, оставляет Москве возможность одновременно вести агрессивную войну, угрожать Европе и продолжать использовать международные институты для продвижения собственной позиции.

Мини-альянсы перестраивают систему безопасности Европы

На фоне сомнений относительно дальнейшей роли США европейские страны все активнее выстраивают меньшие оборонные союзы. Их преимущество заключается в том, что партнеры договариваются не только о том, какую помощь будут получать, но и сразу определяют собственный вклад в общую безопасность.

Крупные структуры значительно медленнее приходят к общим решениям из-за количества участников и разных интересов. Зато меньшие группы могут формироваться вокруг стран, которые имеют собственные армии, производят оружие и готовы реально вкладываться в оборону.

Мини-альянсы предполагают, что все их участники субъектны и четко понимают не только то, что они получают, но и то, что могут внести. Так создается жизнеспособная конструкция,

– объяснила Волошина.

Для Украины особенно важными могут быть партнерства с Великобританией, Францией, Германией, Финляндией и странами Балтии. Это государства, которые имеют серьезные оборонные возможности, производят вооружение и осознают риск прямого противостояния с Россией.

Параллельно внутри Европы создаются общие оборонные структуры и программы. Речь идет о направлениях, связанных с космосом, авиацией, беспилотными системами, морскими возможностями и другими компонентами будущей европейской обороны.

Украина уже вовлечена в часть таких программ как партнер, способный не только получать помощь, но и предоставлять собственные технологии и боевой опыт. Это существенно меняет ее положение по сравнению с предыдущими десятилетиями, когда Киев в основном оставался за пределами ключевых европейских структур безопасности.

Когда Германия или Италия, которые являются мощными производителями оружия, включают туда Украину как ценный компонент, это серьезно повышает потребность в нас,

– отметила журналистка.

Причиной такого переформатирования стала и неуверенность в способности Соединенных Штатов одновременно выполнять обязательства в сфере безопасности в разных частях мира. Напряжение растет не только в Европе, но и в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, поэтому страны начинают искать региональные модели защиты.

В Тихоокеанском регионе все более активную роль играет Япония, которая углубляет сотрудничество с Австралией и Филиппинами. Канада одновременно сближается с европейскими экономическими и оборонными структурами, оставаясь важным игроком в Тихоокеанском регионе.

Там, где Соединенные Штаты были повсюду, сейчас их начинают заменять региональные альянсы. И они становятся сильнее, потому что в них входят те, кто готов вкладываться, а не только брать,

– сказала Волошина.

Похожие процессы происходят и на Ближнем Востоке, где Саудовская Аравия ищет новые механизмы региональной безопасности, а Израиль все теснее взаимодействует со странами, с которыми исторически имел сложные отношения. В такой системе значение страны определяется уже не только формальным членством в крупном союзе, но и ее реальной способностью усиливать партнеров.

Для Украины это означает принципиальное изменение роли. Опыт большой войны, собственное производство вооружений и способность противостоять России делают ее одним из ключевых компонентов будущей европейской обороны.

Соединенные Штаты раздали гарантии по всему миру, которые физически не способны выполнять. И поэтому Украина становится для Европы фактически своеобразной заменой Соединенных Штатов,

– подчеркнула журналистка.

Украинские военные при этом были частью международных операций в сфере безопасности задолго до полномасштабной войны. Волошина напомнила об участии украинских миротворцев на Балканах, подчеркнув, что нынешняя интеграция Украины в европейские оборонные структуры лишь закрепляет роль, которую украинские военные фактически выполняли и раньше.

России будет сложно превратить страх Европы в капитуляцию

Еще одним инструментом давления Москвы могут стать ракетно-дроновые атаки и диверсии против европейских стран. В западном информационном пространстве уже обсуждают возможные российские атаки беспилотниками на Испанию, Италию или Францию, а часть политиков использует страх перед эскалацией во внутренних дискуссиях о поддержке Украины.

Такая тактика хорошо знакома украинцам. До полномасштабного вторжения часть общества также пытались убедить, что уступки Кремлю позволят избежать войны, однако после начала массированных ударов отношение к России резко изменилось.

Можно сколько угодно паразитировать на страхах обывателя: не надо злить Путина, давайте лучше отступим, а то он нападет. Но если полетят ракеты и дроны, мы знаем, как это будет. Неделю все плачут, а потом собираются и дают ответ,

– объяснила Волошина.

Главное ограничение России заключается в том, что одних воздушных ударов недостаточно для захвата территории. Чтобы использовать страх для политического шантажа, Москве пришлось бы не только атаковать страны НАТО дронами и ракетами, но и быстро закрепить результат наземной операцией.

Только тогда Кремль мог бы попытаться обменивать оккупированную территорию на уступки, например требовать прекращения помощи Украине. Без наземного компонента воздушный террор способен нанести потери и напугать общество, но не дает России такого переговорного рычага.

Россия не может воспользоваться самим испугом. Она может начать ракетно-дроновую атаку, но что дальше? Через неделю они придут в себя, а им есть чем бить,

– отметила журналистка.

Европейские страны имеют значительно большие авиационные и ракетные возможности, чем те, которые сейчас передают Украине. Речь идет о современных истребителях и дальнобойных системах, которые в случае прямого нападения могут быть использованы уже без ограничений, действующих в отношении помощи Киеву.

Российская военная промышленность при этом сосредоточена на ограниченном количестве критически важных объектов. Массированный ответ европейской авиации мог бы создать для Москвы совсем другой уровень угрозы, чем тот, с которым она сталкивается сейчас.

И Gripen, и Mirage, и Rafale у них достаточно. Лишить Россию ее воздушного компонента – это технический вопрос хорошего массированного удара,

– сказала Волошина.

Поэтому ставка Кремля исключительно на страх может не дать ожидаемого результата. Напротив, прямая атака способна ускорить создание гораздо более жесткого европейского военного союза, который уже не будет ограничиваться нынешними дискуссиями об объемах поддержки Украины.

Реактивные дроны заставляют Украину искать более дешевую ПВО

Россия параллельно меняет тактику воздушных ударов по Украине и все активнее применяет реактивные дроны. После очередной атаки на Киев были погибшие и пострадавшие, а один из ударов пришелся по школе в Соломенском районе.

Реактивный дрон существенно отличается от обычного "Шахеда". По своим характеристикам он значительно ближе к небольшой крылатой ракете, поэтому для его перехвата приходится использовать средства ПВО, стоимость которых в несколько раз превышает цену самой цели.

Этот дрон стоит около 100 тысяч, а ракета для NASAMS – полмиллиона или миллион. Ни у кого нет такого количества ракет. Их много, и они дешевые, поэтому мы должны найти такой же дешевый ответ,

– объяснила Волошина.

С похожей проблемой в свое время столкнулся Израиль, когда из Сектора Газа начали массово запускать дешевые неуправляемые ракеты. Использовать против каждой такой цели дорогие ракеты было экономически невозможно, поэтому возникла необходимость в специализированной системе вроде "Железного купола".

Украине также придется создать массовую и более дешевую систему перехвата новых целей. Речь идет не только о классических ракетах ПВО, но и о реактивных дронах-перехватчиках и других средствах, которые позволят снизить стоимость одного перехвата.

Технология реактивных дронов для Украины не является принципиально новой. Волошина напомнила об украинских разработках "Паляниця", "Пекло" и других реактивных системах, однако проблема заключается в стоимости двигателей и возможности быстро масштабировать их производство.

Ничего экстраординарного не происходит. Это что-то новое за счет массовости и дешевизны. Нам просто придется придумать такую же дешевую противовоздушную оборону,

– подчеркнула журналистка.

Массированные атаки одновременно создают дополнительное давление на украинский бизнес. Россия бьет по офисным центрам и дата-центрам, поэтому часть критической инфраструктуры придется переносить в более защищенные помещения и под землю.

Однако удары по гражданским объектам не означают, что Россия достигла стратегического результата на поле боя. Их основной эффект заключается в гибели людей, разрушениях и постоянном психологическом давлении на общество.

Требования, которые нам выставляет Владимир Путин, – это сложить оружие и умереть. Поэтому у нас нет выбора. Нам придется придумывать ПВО для этих дешевых крылатых ракет,

– сказала Волошина.

Часть реактивных дронов сейчас перехватывает авиация, однако ракеты, которые используют самолеты, также остаются дорогими. Поэтому поиск более дешевых альтернатив становится таким же важным, как и масштабирование новых систем перехвата.

Программа противодействия реактивным дронам, по словам журналистки, разрабатывается в Украине уже около года. Она ожидает, что нынешняя тактика России с отдельными пусками со временем может измениться на массированное применение десятков таких целей одновременно.

Когда эта тактика себя исчерпает, они могут начать запускать эти 60 реактивных дронов одновременно. Но задача не меняется: добраться до заводов, которые производят баллистику, и уничтожить их,

– объяснила Волошина.

Самой опасной угрозой для Украины при этом остается именно баллистика. Реактивные дроны также наносят удары и требуют новой системы противодействия, однако против них значительно проще искать технологический ответ, чем против ракет, способных разрушать крупные промышленные объекты и целые секции жилых домов.

Нас разрушает баллистика. Она разрушает заводы, целые подъезды и просто лишает нас мощностей. А против реактивных дронов надо искать решение,

– подытожила журналистка.

Поэтому ключевыми задачами остаются одновременно развитие более дешевых средств перехвата и удары по российским предприятиям, которые производят самые опасные ракеты. Реактивные дроны создали новую проблему для украинской ПВО, но сама логика противодействия России от этого не изменилась.

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