"До нас этого не мог никто": Украина привезла в Брюссель доказательство большого провала России
- Украина продемонстрировала уникальное достижение, сбив российские ракеты, которые до этого не сбивала ни одна армия мира, и передала НАТО с обломками этих ракет.
- Украина может поделиться с НАТО опытом точных ударов и технологиями дронов, а также способна интегрировать средства ПВО и ПРО со всего мира, что делает ее ценным партнером для сотрудничества.
Украина способна не только получать помощь от НАТО, но и может усилить его способности. Подтверждением этого является уникальное достижение украинских военных, которые сбили российские ракеты, которые до этого не сбивала ни одна армия мира.
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что украинцы имеют опыт противоракетной обороны, что делает нас ценным партнером для Запада.
Как боевой опыт Украины может усилить НАТО?
Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук сказала, что Украина может поделиться с партнерами опытом точных ударов, технологиями дронов и ракет, чтобы закрыть пробелы в возможностях Альянса. Зато Украина нуждается в помощи от партнеров в закрытии своих потребностей.
Киевская зенитно ракетная бригада создала уникальный сувенир для НАТО, где собрала сбитые обломки российских ракет Х-101, "Искандер" и "Циркон". Ни одна страна мира не сбивала их раньше. Мы имеем технологии и демонстрируем результаты, которых нет нигде в мире. Алена Гетьманчук должна показать это партнерам в НАТО, чтобы они знали, на что мы способны,
– сказал Романенко.
Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе во время слушания в сенате США сообщил, что у них были большие сомнения относительно эффективности передачи ПТРК и PAC-3 с антибаллистическими возможностями. Они не понимали, смогут ли украинцы освоить эти сложные системы и эффективно их применять.
По словам эксперта, украинские военные так справились с этой задачей, что американские производители теперь учатся у них. В отличие от россиян, Украина интегрирует средства ПВО и ПРО со всего мира.
"Мы платим высокую цену за все это. Но то, что мы имеем, уникальное. Запад это понимает и вынужден сотрудничать с нами, чтобы улучшить защиту собственных государств, особенно в противоракетной обороне. Поэтому НАТО должно более эффективно сотрудничать с Украиной", – подчеркнул Романенко.
Обратите внимание! The Washington Post сообщало, что запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot почти исчерпаны – пока остается ограниченное количество таких боеприпасов, разделенных между различными регионами страны. В начале 2026 года администрация Трампа обращалась к нескольким европейским союзникам с призывом передать Украине дополнительные ракеты. Однако часть партнеров отказалась, аргументируя это необходимостью сохранить достаточные запасы для собственной системы противовоздушной обороны.
Что известно о поддержке партнеров для Украины?
Украина и Германия достигли договоренностей об оборонном сотрудничестве на сумму около 4 миллиардов евро, которая предусматривает поставку пусковых установок IRIS-T. Соглашение также включает совместное производство беспилотников с искусственным интеллектом, а также инвестиции в развитие дальнобойных возможностей на уровне 300 миллионов евро.
Кроме того, Германия профинансирует закупку нескольких сотен ракет для систем Patriot, что должно усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры.