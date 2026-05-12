Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что украинцы имеют опыт противоракетной обороны, что делает нас ценным партнером для Запада.

Смотрите также: Путин будет кусать локти: генерал Ходжес назвал страну, нападение на которую дорого обойдется России

Как боевой опыт Украины может усилить НАТО?

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук сказала, что Украина может поделиться с партнерами опытом точных ударов, технологиями дронов и ракет, чтобы закрыть пробелы в возможностях Альянса. Зато Украина нуждается в помощи от партнеров в закрытии своих потребностей.

Киевская зенитно ракетная бригада создала уникальный сувенир для НАТО, где собрала сбитые обломки российских ракет Х-101, "Искандер" и "Циркон". Ни одна страна мира не сбивала их раньше. Мы имеем технологии и демонстрируем результаты, которых нет нигде в мире. Алена Гетьманчук должна показать это партнерам в НАТО, чтобы они знали, на что мы способны,

– сказал Романенко.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе во время слушания в сенате США сообщил, что у них были большие сомнения относительно эффективности передачи ПТРК и PAC-3 с антибаллистическими возможностями. Они не понимали, смогут ли украинцы освоить эти сложные системы и эффективно их применять.

По словам эксперта, украинские военные так справились с этой задачей, что американские производители теперь учатся у них. В отличие от россиян, Украина интегрирует средства ПВО и ПРО со всего мира.

"Мы платим высокую цену за все это. Но то, что мы имеем, уникальное. Запад это понимает и вынужден сотрудничать с нами, чтобы улучшить защиту собственных государств, особенно в противоракетной обороне. Поэтому НАТО должно более эффективно сотрудничать с Украиной", – подчеркнул Романенко.

Обратите внимание! The Washington Post сообщало, что запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot почти исчерпаны – пока остается ограниченное количество таких боеприпасов, разделенных между различными регионами страны. В начале 2026 года администрация Трампа обращалась к нескольким европейским союзникам с призывом передать Украине дополнительные ракеты. Однако часть партнеров отказалась, аргументируя это необходимостью сохранить достаточные запасы для собственной системы противовоздушной обороны.

Что известно о поддержке партнеров для Украины?

Украина и Германия достигли договоренностей об оборонном сотрудничестве на сумму около 4 миллиардов евро, которая предусматривает поставку пусковых установок IRIS-T. Соглашение также включает совместное производство беспилотников с искусственным интеллектом, а также инвестиции в развитие дальнобойных возможностей на уровне 300 миллионов евро.

Кроме того, Германия профинансирует закупку нескольких сотен ракет для систем Patriot, что должно усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры.