Некоторые территории Украина может вернуть только дипломатически, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский допускает компромисс в отношении оккупированных территорий, который будет предусматривать их возвращение дипломатическим путем, поскольку для части из них это "единственный путь".

Об этом в четверг, 3 апреля, он заявил, комментируя территориальные уступки в пользу России, во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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Как Украина может вернуть оккупированные территории

Украинский президент предположил, что возможен компромисс по оккупированным территориям, которые можно будет вернуть со временем дипломатическим путем.

Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем. Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь, потому что война не может быть столько, пока она идет,

– заявил он.

К слову, во время разговора он также заявил, что Украина вместе с американскими и европейскими союзниками придерживается общего мнения относительно скорейшего прекращения огня, для этого необходимо и в дальнейшем давить на Россию.

Владимир Зеленский также отметил, что прекращение огня и завершение горячей фазы войны может произойти в ближайшее время. В то же время пока, по его словам четких сроков относительно этого нет, поскольку "может быть по-разному".