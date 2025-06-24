Такой шаг возможен только в будущем, если все другие варианты обеспечения безопасности будут исчерпаны. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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При каком условии Украина может восстановить ядерный потенциал

Эксперт по ракетостроению Владимир Горбулин заявил, что Украина, Польша и страны Балтии могли бы объединить усилия для создания ядерного оружия, охватив зоной его действия всю Европу. По мнению Дмитрия Жмайло, восстановление ядерной программы Украины является реальной возможностью. Однако пока это остается лишь на уровне гипотезы. Украина еще с советских времен сохраняет мощную конструкторскую школу.

Горбулин – человек, который был причастен и интегрирован в аэрокосмическую отрасль – точно понимает, о чем говорит,

– добавил он.

Украина теоретически способна разработать не только отдельные элементы, но и полноценную ядерную бомбу, подобную американским образцам с мощным зарядом.

Однако это вопрос не только технический, но и политический. Единичные заявления звучали и в среде ЕС, и в НАТО. Однако пока они не имеют системного характера. Старые предохранители, установленные после Второй мировой войны, Россия практически разрушила. Теперь все чаще на первый план выходит "право сильного", – тот, кто имеет большую военную силу, тот имеет и гарантии безопасности.

На вопрос, возможен ли возврат к ядерному статусу уже сейчас, Жмайло отвечает скептически. По его мнению, после беспрецедентного давления на Украину в 1990-х годах, приведшего к подписанию Будапештского меморандума, тема ядерного оружия оставалась табу. Западные партнеры даже во время полномасштабного вторжения просили не поднимать эту тему. Впоследствии начались разные выкрутасы: якобы это было не обязательство, а лишь декларация.

Президент Зеленский неоднократно говорил о Будапештском меморандуме как о роковой ошибке – катастрофе для Украины. После 2022 года стало понятно, что предыдущие международные правила больше не работают.

Украина воюет уже с двумя ядерными государствами – Россией и Северной Кореей, а Иран и Китай способствуют агрессору. Поэтому, по словам Жмайло, нельзя исключать сценарий, при котором Украина рассмотрит возможность восстановления ядерного потенциала.

Теоретически в будущем такой сценарий возможен, если будет понятно, что все варианты исчерпаны. Возможно ли это завтра, или в этом году, или в следующем? Думаю, нет,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Горбулин, вероятнее всего, говорил именно о технической возможности – о наличии специалистов, знаний и производственной базы. Однако запуск ядерной программы – это сложный процесс, который невозможно скрыть от западных партнеров. Поэтому такой шаг, если и будет когда-то сделан, должен быть как минимум согласован со странами Запада.