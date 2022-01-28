Очень важна подпись России под решением о тишине на линии разграничения. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил "слуга народа" Никита Потураев.
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Подпись России – победа
По его словам, соответствующую подпись можно дальше использовать как аргумент. Это – небольшая, но на самом деле очень большая, дипломатическая победа и достижение.
Я убежден, что Украина сможет этот козырь выкладывать на стол очень много раз,
– подчеркнул Потураев.
"Это точно не семерка или десятка. Это точно не король, не туз, но козырный валет. Его можно подкладывать время от времени", – заметил "слуга народа".
Главное о нормандской встрече
- Сократить разногласия и соблюдать режим тишины: такие намерения озвучили советники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже.
- Это был первый совместный диалог с 2019 года. Обсуждение длилось втрое дольше запланированного времени – более 7 часов. Также договорились снова работать в формате Трехсторонней контактной группы по Минским договоренностям.
- Украина отказалась от требования Кремля вести прямой диалог с оккупационными властями боевиков. Следующую встречу планируют провести через 2 недели в Берлине.
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