Дуже важливим є підпис Росії під рішенням про тишу на лінії розмежування. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив "слуга народу" Микита Потураєв.

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Підпис Росії – перемога

За його словами, відповідний підпис можна далі використовувати як аргумент. Це – невеличка, але насправді дуже велика, дипломатична перемога і здобуття.

Я переконаний, що Україна зможе цей козир викладати на стіл дуже багато разів,

– наголосив Потураєв.

"Це точно не сімка чи десятка. Це точно не король, не туз, але козирний валет. Його можна підкладати час від часу", – зауважив "слуга народу".

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Головне про нормандську зустріч

Скоротити розбіжності та дотримуватись режиму тиші: такі наміри озвучили радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі у Парижі.

Це був перший спільний діалог з 2019 року. Обговорення тривало утричі довше запланованого часу – понад 7 годин. Також домовились знову працювати у форматі Тристоронньої контактної групи щодо мінських домовленостей.

Україна відмовилася від вимоги Кремля вести прямий діалог з окупаційною владою бойовиків. Наступну зустріч планують провести через 2 тижні у Берліні.

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