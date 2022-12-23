В видео показаны предпраздничные дни двух девочек из Украины и Великобритании. Сравнивают, как дети будут отмечать Рождество

Кстати говоря Сколько будет стоить Рождество украинским переселенцам за границей

Британка имеет возможность наслаждаться рождественской атмосферой, а ее ровесница вынуждена жить в условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии.

В это Рождество мы с тобой, Украина,

– подчеркнул Сунак.

В заключение в подарок от британской девочки добавляет немного света и ее праздника.

Сунак обнародовал Риши Сунак: видео

This Christmas, we’re with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

Когда украинцы будут праздновать Рождество

В 2022 году выросло количество людей, празднующих Рождество только 25 декабря – 11%, а в 2021 было 4%.

Кроме того, в прошлом году празднование Рождества а 25 декабря поддерживали только 26% опрошенных. Однако сейчас "за" почти половина. Согласно опросу, 44% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею переноса Рождества с 7 января на 25 декабря, но против – 31%.