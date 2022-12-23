У відео показано передсвяткові дні двох дівчаток з України і Великої Британії. Порівнюють, як діти будуть відзначати Різдво

До речі Скільки коштуватиме Різдво українським переселенцям за кордоном

Британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, а її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії.

У це Різдво ми з тобою, Україно,

– наголосив Сунак.

Насамкінець у подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її святу.

Сунак оприлюднив Ріші Сунак: відео

This Christmas, we’re with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

Коли українці святкуватимуть Різдво

У 2022 році зросла кількість людей, хто святкує Різдво лише 25 грудня – 11%, а у 2021 було 4%.

Крім того, минулого року святкування Різдва 25 грудня підтримували лише 26% опитаних. Проте зараз "за" майже половина. Відповідно до опитування, 44% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня, але проти – 31 %.