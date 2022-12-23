У відео показано передсвяткові дні двох дівчаток з України і Великої Британії. Порівнюють, як діти будуть відзначати Різдво
До речі Скільки коштуватиме Різдво українським переселенцям за кордоном
Британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, а її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії.
У це Різдво ми з тобою, Україно,
– наголосив Сунак.
Насамкінець у подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її святу.
Сунак оприлюднив Ріші Сунак: відео
Коли українці святкуватимуть Різдво
У 2022 році зросла кількість людей, хто святкує Різдво лише 25 грудня – 11%, а у 2021 було 4%.
Крім того, минулого року святкування Різдва 25 грудня підтримували лише 26% опитаних. Проте зараз "за" майже половина. Відповідно до опитування, 44% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня, але проти – 31 %.