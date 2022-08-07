Украина на неделе ожидает хороших новостей от партнеров по пакетам поддержки, – Зеленский

Наши западные партнеры делают все для того, чтобы ВСУ били оккупантов с максимальной эффективностью. Украинские герои уже показали. что способны на максимальные результаты.

Военная помощь ВСУ от партнеров только набирает обороты. Наши герои прошли необходимые учения и демонстрируют просто безумную эффективность в боях, поэтому объемы предоставления современного оружия будут расти, пока Украина не победит российских оккупантов.

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В скором времени будут новости о новых пакетах помощи от партнеров

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что ситуация на фронте остается тяжелой. Наши герои делают все возможное для того, чтобы остановить врага и нанести ему максимально возможные потери, открытым вопросом остаются средства, с помощью которых ВСУ могут выполнять эту задачу.

Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей,

– сообщил президент.

Он также призвал украинских граждан не оказывать содействие российским оккупантам в проведении так называемых референдумов. Президент напомнил, что предателей и коллаборантов будет ждать наказание, и вряд ли оно им понравится.

"Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно будут нужны в определенный момент", – добавил Зеленский.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам