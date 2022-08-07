Військова допомога ЗСУ від партнерів лише набирає обертів. Наші герої пройшли необхідні навчання та демонструють просто шалену ефективність у боях, тож об'єми надання сучасної зброї будуть зростати, доки Україна не переможе російських окупантів.

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Незабаром будуть новини про нові пакети допомоги від партнерів

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив, що ситуація на фронті залишається важкою. Наші герої роблять усе можливе для того, щоб зупинити ворога та завдати йому максимально можливих втрат, відкритим питанням залишаються засоби, з допомогою яких ЗСУ можуть виконувати це завдання.

Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи. І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин,

– повідомив президент.

Він також закликав українських громадян не сприяти російським окупантам у проведенні так званих референдумів. Президент нагадав, що зрадників та колаборантів чекатиме кара, і навряд чи вона їм сподобається.

"Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", – додав Зеленський.

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