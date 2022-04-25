Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, Украине было передано много гаубиц.

Такое оружие важно, потому что это основное оружие для контрнаступления, которое готовится на Донбассе. И здесь Запад и уже Украина на поколение превосходит российскую артиллерию. Я думаю, что это покажется в конце мая – начале июня, когда Украина пойдет в наступление,

– заявил Пионтковский.

Он добавил, что в списках оружия Украине гаубицы были только в начале колонки, там еще многое есть. "И сейчас идет больше оружия у Украину. И МИГ, и С-300, и танки ", – добавил эксперт.

Пионтковский добавил, что неожиданная и неприятная история произошла с немецким канцлером Шольцом. Выяснилось, что он лгал и американцам, и своим военным, и партнерам. Сейчас возникают вопросы об его отставке.

Смотрите полный разговор Пионтковского с Цымбалюком:



К слову, руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что уже вскоре Россия испытает провал и перейдет к третьей волне. По его словам, Россия продолжит свое наступление на Донбассе даже в случае поражения во втором этапе войны. В то же время успехи Украины зависят от предоставленного ей оружия.