Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми Польща передала Україні свої танки, – прем'єр-міністр Моравецький

За його словами, Україні передали багато гаубиць.

Така зброя важлива, бо це основна зброя для контрнаступу, який готується на Донбасі. І тут Захід, і вже Україна на покоління перевершує російську артилерію. Я думаю, що це покажеться в кінці травня – на початку червня, коли Україна піде в наступ,

– заявив Піонтковський.

Він додав, що у списках зброї Україні гаубиці були лише на початку колонки, там ще багато чого є. "І зараз йде більше зброї до України. І МІГ, і С-300, і танки", – додав експерт.

Піонтковський додав, що неочікувана та неприємна історія сталася з німецьким канцлером Шольцом. З'ясувалося, що він брехав і американцям, і своїм військовим, і партнерам. Тож, зараз виникають питання про його відставку.

Дивіться повну розмову Піонтковського з Цимбалюком:



До слова, керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що вже невдовзі Росія зазнає провалу та перейде до третьої хвилі. За його словами, Росія продовжить свій наступ на Донбасі, навіть у разі поразки у другому етапі війни. Водночас успіхи України залежать від наданої їй зброї.