Помните, недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что возвращение России на линию 23 февраля, то есть в полномасштабное вторжение, для Украины уже будет успехом?

Корабль прибыл за адресом

И что на это сказали российские оккупанты? Они сказали, что нет, нет, и еще раз нет. Ну если нет, тогда Украина начала операцию по освобождению украинского Севастополя. "Москвы" там уже нет. Слава ВСУ, смерть российским оккупантам!

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Так, Министерство обороны РФ признало фактически утрату ракетного крейсера "Москва". Говорят, что у них там начались проблемы на работе, сдетонировал боезапас. Почему он сдетонировал? Почему-то стесняются сказать. А зря.

Этот корабль больше не войдет в море и больше не будет выполнять свои задачи. Конечно, ирония судьбы в том, что именно этот корабль обстреливал Змеиный и именно его послали по указанному адресу.

Это событие на самом деле является ключевым. Она окончательно развалила миф о "второй армии мира". Та армия, развалившая этот миф, сама становится второй армией мира. Это – Вооруженные силы Украины.

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Страх смерти загнал крыс судно НАТО

Дело в том, что с военной точки зрения ракетный крейсер вообще нужен для того, чтобы защищать вышедшие на задание вместе с ним корабли от ударов. В первую очередь это касается противовоздушной обороны. И тут возникает закономерный вопрос: если крейсер "Москва" не может от ракет оградить себя, то что ждет других кораблей?

Так, он оснащен прежде всего противокорабельными ракетами и средствами ПВО – для того, чтобы снабжать воздух кораблям, запускающим ракеты, в частности "Калибр", по украинским городам.

И вот тут с "Москвой" что-то случилось – утонула! Экипаж судна – 510 человек. По данным из Болгарии и Турции, 50 спасли. Я даже не знаю, почему российские моряки полезли на корабли стран НАТО. Мне кажется, это как-то не скрепляется. Надо было на байдарках плыть в сторону родного берега. Но нет.

Я вам хочу сказать, что наибольшей потерей российского флота до этого была атомная лодка "Курск". Там погибли 107 человек.

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"Москва" – это только начало

Ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота, это центр принятия военных решений. А что произошло накануне? Генерал Конашенков говорил о том, что будут бомбить центры принятия решений в Киеве. А то можно подумать, до этого они не бомбили. Угрожают Украине бомбардировками, которые они уже проводят. Ребята, вы действительно повторяетесь.

Почему они не могут признать, что встретились с "Нептуном" – украинской противокорабельной ракетой? Потому что это означает, что вся эта история о "непобедимости" русской армии и "успехах" русских воинов в Украине не что иное, как миф.

И уничтожение ракетного крейсера "Москва" – это приятно, но это только начало. Кораблей на Черноморском флоте еще много, то есть освобождение Севастополя займет еще некоторое время, но курс мы взяли правильный. Слава Украине, смерть русским оккупантам! Украина была, есть и будет!

Знаете, где "измена"? "Измена" в том, что выпустили две ракеты "Нептун" по этому корыту. Надо выходить на новый уровень – мочить их из одной ракеты. Целей достаточно. Что касается крейсера "Москва", то мы будем скучать. Это, конечно, такая пощечина по лицу бункерного деда, повелителя бункера, "воина" Владимира!

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