Запад готовит Украину к наступлению России: в NYT проанализировали, почему Киев получает тяжелую технику

В последние недели западные партнеры заметно увеличили военную помощь Украине. Киеву удается снимать табу на поставку тяжелой техники, которую недавно на Западе отказывались предоставлять Украине.

Издание The New York Times проанализировало новую военную помощь Украине. Активную передачу Украине оружия, в частности ЗРК Patriot и танки Leopard 2, журналисты связывают с возможным новым наступлением, которое готовит Россия.

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На Западе пытаются быстро помочь Украине

Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины очень мало возможностей для подготовки к отражению ожидаемого весеннего наступления России, и они делают быстрые шаги, чтобы предоставить украинцам новое оружие, которое они раньше отказывались поставлять, опасаясь спровоцировать Москву,

– говорится в сообщении.

В The New York Times напомнили, что США и Германия решили предоставить Украине ПВО Patriot. Кроме того, Германия и США впервые пообещали отправить свои БМП на поля сражений в Украине.

Журналисты полагают, что Украина будет получать современные западные танки. Польша уже объявила о решении передать Украине роту немецких танков Leopard. В Британии тоже дали понять, что они близки к тому, чтобы согласиться на отправку небольшого количества танков.

Украина надеется, что ужесточение давления убедит канцлера Германии Олафа Шольца разрешить экспорт в Украину танков немецкого производства из арсеналов других союзников по НАТО. Танки Leopard 2 являются одними из самых желательных для Киева, и эксперты говорят, что в значительном количестве они существенно увеличат способность Украины отбросить российские силы,

– указывают в The New York Times.

Танки будут иметь решающее значение для деоккупации Востока

В Украине, по словам официальных лиц, бронетехника будет играть ключевую роль в боях за контроль над крупными городами на Востоке, граничащими с Россией.

The New York Times пишет, что союзники по НАТО, когда-то являвшиеся частью советской системы, передали Украине свои танки советских времен. Но большая часть киевского парка была истощена месяцами сражений, и ему не хватает боеприпасов, несовместимых с западными боеприпасами.

Издание цитирует высокопоставленного западного военного представителя, заявившего, что изменение баланса сил на Востоке Украины необходимо для выхода из тупика в войне.

По его словам, отправка достаточного количества современных западных боевых танков и других боевых машин может помочь нарушить этот баланс. Чиновник подчеркнул, что без танков Украина вряд ли сможет отвоевать большие территории.

Камилл Гранд, эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям, отметил, что Москва, похоже, мобилизует сотни тысяч людей для своего наступления. По его словам, это частично подтолкнуло дискуссию о танках, "чтобы позволить украинским силам добиться значительного прогресса сейчас".

В The New York Times подчеркивают значение встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января. На ней может быть объявлено о новой мощной военной помощи Украине.