Украина начала жить в долг у природы, – председатель Госэкоинспекции

Украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда сможет восстановить за год. Поэтому, начиная с 8 августа, наша страна живет в долг у природы.

Об этом сообщил Андрей Малеваный, глава Государственной экологической инспекции. По его словам, эту дату рассчитали исследователи организации Global Footprint Network.

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Что установили специалисты

Малеваный пояснил, что использование природных ресурсов в разных странах и в целом по всему миру анализируют каждый год. Учитывая полученные данные, определяют День экологического долга.

В 2021 году раннее всех этот день наступил в Катаре – 9 февраля, в таких крупных странах как США и Канада – 14 марта. Позже – в Никарагуа, Эквадоре и Индонезии, аж в декабре. Для всей Земли – 29 июля.

День экологического долга в 2021 году в разных странах / Иллюстрация Global Footprint Network

Как предотвратить угрожающие последствия

Малеваный отметил, что ресурсы планеты – не безграничны. Мол, Земле угрожает полное истощение, если человечество и дальше будет загрязнять воду и землю и хаотично добывать полезные ископаемые.

"А это – неутешительное будущее для всей цивилизации. Единственный выход – изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждому нужно уменьшить свой экологический след", – призвал он.

Чиновник призвал придерживаться простых привычек:

рационально потреблять водные и энергетические ресурсы;

уменьшать генерирование мусора;

применять принцип минимализма во время покупок.

В Украине – положительная динамика

Как пояснил председатель Госэкоинспекции, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов сравнится с объемом их восстановления.

Сейчас в Украине динамика положительная – в 2020 году эта дата пришлась на 24 июля, то есть на 2 недели раньше, чем в 2021 году,

– отметил Малеваный.

"Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга и гармония с планетой будет достигнута", – подытожил чиновник.