Украина начинает реформу армии, которая стартует в июне, – Зеленский
- Украина начинает реформу армии с фокусом на финансовом обеспечении военных, первые результаты ожидаются в июне.
- Изменения включают повышение денежного довольствия и введение специальных контрактов для пехоты с выплатами в зависимости от боевых задач.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 мая.
Что именно планируют менять?
Владимир Зеленский рассказал, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы армии, а военное командование вместе с правительством определили общую формулу изменений.
По его словам, в мае планируют согласовать все детали, а уже в июне реформа должна стартовать, причем первые результаты ожидаются в том же месяце, в частности в сфере финансового обеспечения военных – солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.
Президент подчеркнул, что поручил существенно повысить денежное обеспечение, руководствуясь принципом справедливости: уровень выплат должен зависеть от выполнения боевых задач на фронте, опыта и эффективности.
Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат,
– говорится в сообщении.
Также Зеленский акцентировал на важности поддержки пехоты: по его словам, военные, которые держат линию фронта, должны чувствовать реальное уважение со стороны государства.
В связи с этим глава государства поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с выплатами в размере 250 – 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.
Кроме того, планируется изменить подходы к комплектованию подразделений и управления личным составом.
Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев,
– сообщил Владимир Зеленский.
Президент также отметил, что ожидает от военного командования и министра обороны предложений по итогам консультаций с боевыми командирами, а уже на следующей неделе – доклада о конкретных шагах реализации, в частности графика повышения выплат и внедрения новой системы контрактов.
Изменения также планируются в подходах к мобилизации
В пятницу, 1 мая, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в оборонном ведомстве ведется системная работа для изменения подходов к процессу мобилизации. Гаврилюк добавил: в Минобороны готовы встретиться с нардепами, чтобы обсудить серьезные, проблемные вопросы и принять предложения народных избранников.
Он также прокомментировал перекрытие движения транспорта объединенными группами представителей ТЦК и Нацполиции. По словам заместителя министра, соответствующие решения принимают местные советы обороны для выполнения плана мобилизации.