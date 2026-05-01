Украина начинает реформу армии, которая стартует в июне, – Зеленский

Украина начинает реформу армии: первые результаты ожидаются в июне и будут касаться сферы финансового обеспечения военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 мая.

Что именно планируют менять?

Владимир Зеленский рассказал, что в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы армии, а военное командование вместе с правительством определили общую формулу изменений.

По его словам, в мае планируют согласовать все детали, а уже в июне реформа должна стартовать, причем первые результаты ожидаются в том же месяце, в частности в сфере финансового обеспечения военных – солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

Президент подчеркнул, что поручил существенно повысить денежное обеспечение, руководствуясь принципом справедливости: уровень выплат должен зависеть от выполнения боевых задач на фронте, опыта и эффективности.

Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат,

– говорится в сообщении.

Также Зеленский акцентировал на важности поддержки пехоты: по его словам, военные, которые держат линию фронта, должны чувствовать реальное уважение со стороны государства.

В связи с этим глава государства поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с выплатами в размере 250 – 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, планируется изменить подходы к комплектованию подразделений и управления личным составом.

Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев,

– сообщил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что ожидает от военного командования и министра обороны предложений по итогам консультаций с боевыми командирами, а уже на следующей неделе – доклада о конкретных шагах реализации, в частности графика повышения выплат и внедрения новой системы контрактов.

Изменения также планируются в подходах к мобилизации

В пятницу, 1 мая, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в оборонном ведомстве ведется системная работа для изменения подходов к процессу мобилизации. Гаврилюк добавил: в Минобороны готовы встретиться с нардепами, чтобы обсудить серьезные, проблемные вопросы и принять предложения народных избранников.

Он также прокомментировал перекрытие движения транспорта объединенными группами представителей ТЦК и Нацполиции. По словам заместителя министра, соответствующие решения принимают местные советы обороны для выполнения плана мобилизации.