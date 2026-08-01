Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко, отметив, какова ситуация в настоящее время с энергоснабжением на оккупированном Крымском полуострове. Напомним, что украинские силы ночью 31 июля нанесли удар по инфраструктуре порта Тамань в Краснодарском крае России. Эта атака вызвала масштабный пожар на территории порта.

Без этого Тамань не удалось бы поразить

Андрющенко подчеркнул, что без ударов по энергообъектам Украине не удалось бы нанести удар по порту в Тамани. Ведь гражданская составляющая, по его словам, яркая, приятная, но на самом деле она несколько искажает ситуацию.

Я тоже с радостью слушаю новости о том, что в Крыму несколько дней нет света. Хотя на самом деле свет на полуострове есть, плюс-минус. В Ялте действительно большие проблемы, сложная ситуация в Севастополе, немного лучше в Алуште. Ближе к Керчи и Феодосии вообще почти нет проблем. Также в районе Судака и Балаклавы на сегодняшний день с электричеством более-менее нормально. И это означает, что нам нужно продолжать наносить удары,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

В то же время эта ситуация очень ярко демонстрирует, куда наносит удары Украина. А именно, по его словам, по накоплению и насыщению российских систем противовоздушной обороны. Именно эта часть полуострова, где сконцентрированы комплексы ПВО, обесточена больше всего.

Благодаря отсутствию света в определенных местах Крыма мы получаем больше возможностей. Так, гражданское население страдает, но война продолжается. Всегда можно уехать из Крыма, можно вернуться в Украину, пророссийски настроенные могут уехать в Россию. А проукраински настроенные жители Крыма помогают нам отключать этот свет, и они знают, на что идут,

– отметил Петр Андрющенко.

В целом ситуация на оккупированном полуострове обостряется. Сейчас проблемы со светом. Также наблюдается дефицит топлива. С водой тоже проблемы: отчасти из-за отсутствия света, а отчасти – из-за водного кризиса. Потому что россияне, по его мнению, сами его вызвали, нанеся удар по Каховской ГЭС. И ближе к зиме кризис с водоснабжением, в частности в Крыму, обострится.

Андрющенко рассказал о ситуации с электричеством в Крыму: смотрите видео

Напомним, что в Крыму сложилась очень тяжелая ситуация с поставками электроэнергии. Ведь Украина продолжает наносить удары по электроэнергетической инфраструктуре полуострова.

В частности, в Крыму ввели временные ограничения электроснабжения, чтобы избежать перегрузки электросети и масштабной аварии в энергосистеме.

Почасовые графики вводиться не будут, ведь решение об отключении света принял системный оператор. Электроэнергию будут отключать точечно и по мере необходимости.

К слову, Силы беспилотных систем с начала июля нанесли удары по 83 энергоузлам в оккупированном Крыму и на других ВОТ.