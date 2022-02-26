Украина наносит удары по россиянам, которые накапливаются к западу от Киева, – Арестович

Западнее Киева россияне продолжают накапливать свои войска. Однако украинские военные наносят по ним артиллерийские удары.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о ситуации вблизи Киева по состоянию на вечер 26 февраля, сообщает 24 канал.

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Украина наносит удары по россиянам, которые находятся к западу от Киева

Продолжается накопление противников к западу от Киева. Но мы наносим по нему артиллерийские удары,

– сообщил Арестович.

Он уточнил, что россияне в результате понесут огромные потери. В целом оккупанты снизили темп наступления и пока не двигаются в сторону Киева.

Ограничение в столице

В Киеве внесли изменения в комендантский час. Ограничения начались в 17:00 26 февраля и будут действовать до 8:00 28 февраля. Людям не рекомендуют в это время выходить на улицу. В то же время идти в бомбоубежища – можно.