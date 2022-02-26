Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про ситуацію поблизу Києва станом на вечір 26 лютого, повідомляє 24 канал.

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Україна завдає ударів по росіянах, які перебувають на захід від Києва

Продовжується накопичення противників на захід від Києва. Але ми завдаємо по ньому артилерійські удари,

– повідомив Арестович.

Він уточнив, що росіяни у результаті зазнають величезних втрат. Загалом окупанти зменшили темп наступу та наразі не рухаються у сторону Києва. збитків.

Обмеження у столиці

У Києві внесли зміни до комендантської години. Обмеження розпочалися о 17:00 26 лютого і діятимуть до 8:00 28 лютого. Людям не рекомендують у цей час виходити на вулицю. Водночас іти у бомбосховища – можна.

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