"Украина напала на Россию": для чего Путину авиаудар по Белгороду

Российская сторона называет взрывы на нефтебазе в Белгороде "наступлением Вооруженных Сил Украины". Такие провокации очевидно выгодны для властей России.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов.

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Вымышленное Россией "наступление ВСУ", в частности якобы обстрелы с вертолета украинскими силами нефтебазы в Белгороде, может стать предпосылкой для введения военного положения на территории России. В свою очередь, это будет предполагать всеобщую мобилизацию.

Жданов объяснил, что такие провокации, например, взрывы в Белгороде, российские власти создают, чтобы начать всеобщую мобилизацию. Вражеской армии не хватает сил.

В то же время в некоторых направлениях происходит ротация войск врага. По словам военного эксперта, отвод войск с Киевского и Черниговского направлений действительно происходит, однако силы выводят только для того, чтобы передислоцировать на Донбасс.

Олег Жданов прокомментировал взрыв в Белгороде: смотрите видео