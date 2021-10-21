Украина нарушила права переселенцев запретом голосовать, – ЕСПЧ

Европейский суд решил, что Украина нарушила права человека, когда отказала в праве проголосовать на местных выборах переселенцам. Теперь заявительницам должны заплатить компенсацию за моральный ущерб.

Утверждают, что это нарушение Европейской конвенции по правам человека. Такое решение Европейский суд по правам человека вынес по делу "Селигененко и другие против Украины".

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Подробнее о деле

Сначала в украинские суды обратились 4 женщины. Трое из них раньше жили в Крыму, а одна – в Донецке. После российской агрессии в 2014 – 2015 годах все переехали в Киев. Они зарегистрировались в столице в 2015 году для участия в местных выборах. Однако проголосовать не получилось – всем отказали.

Что решили украинские суды

Украинские суды первой инстанции постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам, которые "принадлежали" к своим местным общинам и проживали в соответствующих избирательных округах. Это место проживания должно было быть указано в их национальном удостоверении личности. Апелляционные суды поддержали это решение.

Европейский суд увидел нарушения прав человека

ЕСПЧ же единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 1 Протокола № 12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции по правам человека.

В решении суда говорится, что власти не приняли во внимание особенности положения заявителей как внутренне перемещенных лиц. Поэтому их дискриминировали при реализации прав голосования

Суд установил, что они, как внутренне перемещенные лица, находились в совершенно другом положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться на место жительства в другом месте в Украине и проголосовать,

– отметили в решении.

Заявительницы жили в Киеве более года

Так, женщины находились в Киеве больше года. Они платили местные налоги, поэтому были заинтересованы в результате выборов. К тому времени заявительницы рисковали потерять статус внутренне перемещенных лиц, если они изменили место жительства.

Украина должна выплатить женщинам моральный ущерб

ЕСПЧ постановил, что Украина должна была выплатить женщинам компенсацию морального вреда. В частности, по 4500 евро каждой.