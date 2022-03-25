Украина настаивает на отказе Европы от российских энергоносителей, – Кулеба

Каждый евро или доллар для российской экономики превращается в ракеты, прилетающие в дома мирных украинцев. Украина делает все возможное, чтобы оккупанты не получали ресурсов на войну.

Для того чтобы санкции работали на полную мощность, а российская экономика не получала поступлений для продолжения войны, нужно комплексное решение. По мнению министра внешней политики Дмитрия Кулебы, есть только один вариант такого решения.

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Отказ от российских энергоносителей

Украина настаивает на кардинальных шагах по экономическим отношениям Европы с Россией. Наши дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не покупал российский газ и нефть.

Единственное системное решение, на котором мы настаиваем – отказ от российских энергоносителей, чтобы не финансировать российскую экономику,

– заявил Кулеба.

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