Украина – настоящий символ борьбы: Зеленский в фото показал храбрость и мудрость защитников

Украинцы продолжают всеми силами противостоять врагу. Наше государство борется за свою свободу.

Наша страна стала символом борьбы благодаря храбрости украинцев. Именно им свое сообщение и посвятил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина – символ борьбы за свободу

По его словам, украинские защитники – мудрые и смелые.

Благодаря храбрости и мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок наше государство – это настоящий символ борьбы за свободу.

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что мир соглашается, что сейчас в Украине решается судьба Европы, а также – глобальной безопасности и демократической системы.

Украинские защитники храбро защищают наше государство / Фото из телеграма Зеленского

Фотографии сделали следующие фотографы: Manu Brado, Oleg Petrasiuk, Emilio Morenatti, Serhii Nuzhnenko, Nicole Tung, Elena Tita, Oleg Pereverzev, Andre Luis Alves, Julia Kochetova, Laurence Geai.

Отметим, Зеленский считает, что дух украинцев – несокрушимый, а его фундамент невозможно уничтожить.

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