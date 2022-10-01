Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, международные партнеры поддержали стремление Украины, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ворота Альянса открыты.

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Угроза ядерного удара существенно снизилась

Как отметил Арестович, некоторые страны НАТО уже положительно отреагировали на стремление Украины вступить в Альянс. Вскоре должны отреагировать все другие представители организации. Пока Украину публично поддерживают члены НАТО, Путин загнал себя в такую ситуацию, что за него немногие захотят "заступиться".

Вторая незаконная аннексия территорий за 8 лет. О какой адекватности здесь говорить? Раньше в мире были сомневающиеся страны или такие, кто хотел себе выгоду из ситуации отхватить. А теперь он избавил их от этой возможности. Любая поддержка Путина – это поддержка нарушений ООН, аннексии, всех возможных преступлений,

– отметил Арестович.

По его мнению, после встречной поддержки стран-членов НАТО, отдельных заявлений американских политиков угроза ядерного удара по Украине снизилась. Россия не рискнет нанести удар по государству, близко подобравшемуся к НАТО. Они будут шантажировать всех своими "мобиками".

Арестович о том, когда Украина вступит в НАТО: смотрите видео

Быстро в НАТО не вступим, но все может быть

Сейчас, как отметил Арестович, начинается долгий диалог. Поэтому не нужно рассчитывать, что Украина через несколько дней вступит в НАТО. Если активно работать над этим, то, кто знает, возможно, все произойдет уже на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

В июле следующего года саммит НАТО состоится в Вильнюсе. Как в классике – полгода, и вперед. Можно и быстрее вступить. Важно, чтобы нам предоставили статус кандидата в члены НАТО. После того бить ядеркой и воевать со страной, которая является кандидатом в члены НАТО, будет труднее,

– считает Арестович.

Добавим, военный аналитик и бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко объяснил, готова ли Украина к вступлению в НАТО. С военной точки зрения ВСУ были готовы к этому уже давно.