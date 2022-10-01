Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, міжнародні партнери підтримали прагнення України, а генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ворота Альянсу відкриті.

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Загроза ядерного удару суттєво знизилася

Як зазначив Арестович, деякі країни НАТО вже позитивно відреагували на прагнення України вступити до Альянсу. Незабаром мали б відреагувати усі інші представники організації. Поки Україну публічно підтримують члени НАТО, Путін загнав себе в таку ситуацію, що за нього мало хто захоче "вступитися".

Друга незаконна анексія територій за 8 років. Про яку адекватність тут говорити? Раніше у світі були країни, які сумнівалися або хотіли собі вигоду із ситуації вхопити. А тепер він позбавив їх від цієї можливості. Будь-яка підтримка Путіна – це підтримка порушень ООН, анексії, всіх можливих злочинів,

– зазначив Арестович.

На його думку, після зустрічної підтримки країн-членів НАТО, окремих заяв американських політиків загроза ядерного удару по Україні знизилася. Росія не ризикне завдати удар по державі, яка близько підібралася до НАТО. Вони будуть шантажувати усіх своїми "мобіками".

Арестович про те, коли Україна вступить в НАТО: дивіться відео

Швидко до НАТО не вступимо, але все може бути

Зараз, як зазначив Арестович, починається довгий діалог. Тому не потрібно розраховувати, що Україна за кілька днів вступить в НАТО. Якщо активно над цим працювати, то, хто зна, можливо, все станеться вже на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

В липні наступного року саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі. Як у класиці – пів року, і вперед. Можна і швидше вступити. Важливо, щоб нам ще надали статус кандидата в члени НАТО. Після того бити ядеркою та воювати з країною, яка є кандидатом в члени НАТО, буде важче,

– вважає Арестович.

Додамо, військовий аналітик та колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко пояснив, чи готова Україна до вступу в НАТО. З військового погляду ЗСУ були готові до цього вже давно.