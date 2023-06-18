Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг. Он отметил, что этот пакет призван привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет.

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"Будущее Украины – в НАТО"

По мнению Столтенберга, такая помощь приблизит Украину к Североатлантическому альянсу.

Будущее Украины – в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства. Иначе нет смысла обсуждать членство,

– заявил генсек.

Также он добавил, что после окончания войны должны быть договоренности по безопасности нашего государства, чтобы Россия со временем не смогла перевооружиться и снова напасть.

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Европарламент призвал пригласить Украину в НАТО

14 июня евродепутаты приняли резолюцию, согласно которой призывают пригласить Украину в НАТО. "За" проголосовали 425 человек, еще 38 – "против", а 42 воздержались. В Европарламенте надеются на то, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".

Депутаты убеждены, что вступление нашего государства в НАТО укрепит как региональную, так и мировую безопасность, а также обеспечит углубление интеграции между Украиной и евроатлантическим сообществом.