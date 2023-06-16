О результатах двухдневной встречи министров обороны НАТО рассказал генсек Йенс Столтенберг, передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Министры обороны Североатлантического союза собрались в Брюсселе на двухдневное заседание. В первый день к коллегам присоединился украинский министр Алексей Резников. Встреча началась с 13 "Рамштайна" и Комиссии Украины – НАТО, также рассматривался вопрос усиления ОПК Альянса.

Во время второго дня министры сфокусировались на диалоге со Швецией, которая может стать 32-м членом НАТО во время саммита в Вильнюсе. В общем, это была последняя встреча на уровне министров перед тем, как главы государств встретятся в Вильнюсе в июле.

Африканские лидеры в Украине

Во время пресс-конференции генсек Столтенберг приветствовал решение африканских лидеров приехать с визитом в Киев. Глава НАТО заявил, что это очень важный шаг, поскольку вовлечены различные силы в поиск мирного решения.

Конечно, любое решение должно быть справедливым и крепким миром. И если Украина перестанет воевать сейчас, то Украина перестанет существовать как независимое государство, но если Россия перестанет воевать, то фактически у нас будет мир,

– рассказал журналистам в пятницу Столтенберг.

По его словам, сейчас один агрессор – это Путин, Москва и российские войска, в то время как Украина является жертвой агрессии.

Любые усилия, направленные на поиск мирного решения, должны брать это за отправную точку, как основную причину того, почему мы оказались в той ситуации, в которой мы находимся сегодня,

– подчеркнул Столтенберг.

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НАТО сможет быстро принять решение о передаче F-16

Генсек Альянса приветствовал решение Дании и Нидерландов возглавить тренировочную коалицию F-16, это действительно усиливает поддержку Украины. По словам Столтенберга, во время заседания многие члены блока выразили решительную поддержку и объявили о готовности присоединиться к этой инициативе и помочь с учебой. Кроме того, союзники готовы разными способами способствовать продвижению вперед всех усилий, связанных с истребителями 4-го поколения для Украины.

Конечно, тот факт, что союзники сейчас начинают обучение, означает, что у нас также будет возможность в кратчайшие сроки принять решение о поставках самолетов. Когда именно это произойдет, зависит, конечно, от того, сколько времени займет подготовка, а также от нашей постоянной оценки потребностей и того, какой способ помощи Украине наиболее эффективен,

– сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь отметил, что самолеты помогут Украине справиться с агрессией России, но в будущем это также укрепит потенциал Украины для сдерживания в будущем.

"Тогда современные Воздушные силы, вероятнее всего, станут или должны стать частью этих долгосрочных усилий. Таким образом, речь идет о неотложной потребности, но также и о более долгосрочных перспективах в этом вопросе", – подчеркнул руководитель НАТО.

Украинский путь в НАТО

По результатам встречи Йенс Столтенберг заявил, что союзники очень близки к согласованию всех вопросов по сближению с Украиной, однако окончательные решения будут приняты на саммите в Вильнюсе. Генсек выделил три элемента, над которыми работали министры. Во-первых, Североатлантический союз поможет Украине перейти от советских стандартов к стандартам НАТО и достичь полной оперативной совместимости с Североатлантическим союзом.

Вторым элементом станет политический шаг – создание Совета Украина – НАТО. В настоящее время союзники завершают работу над этим.

"Это будет орган из 32 членов. 31 член Альянса и Украина на равных будут сидеть за столом с одинаковыми правами и одинаковыми возможностями консультироваться и вместе принимать решения. Если мы будем считать это правильным решением и, надеемся, это произойдет в скором времени", – сказал Столтенберг, отметив, что после вступления Швеции за столом переговоров будут собираться 33 страны.

Генеральный секретарь верит, что первое заседание в составе Совета Украина–НАТО может состояться уже в Вильнюсе под председательством Владимира Зеленского.

Третий элемент над которым работают государства-члены – это вопрос членства Украины в НАТО. Столтенберг отметил, что все государства Альянса согласны, что Украина присоединится к блоку.

Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, а то, как мы можем приближать Украину ближе к НАТО, и я уверен, что мы найдем хорошее решение и консенсус на саммите,

– заявил глава Альянса.

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Члены НАТО обсуждают двусторонние договоры безопасности

Отвечая на вопросы журналистов, Йенс Столтенберг отметил, что Альянс оказывает Украине безопасность с 2014 года, в частности, поставляя оружие и тренируя военных. Во время министерского заседания союзники обсуждали разные типы рамок безопасности для Украины.

"Я также приветствую тот факт, что некоторые члены Альянса обсуждают с Украиной двусторонние или многосторонние договоренности, которые дополнят и поддержат усилия Альянса. Итак, существуют разные рамки, разные вещи, которые мы делаем, потому что когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что это не повторится", – рассказал Столтенберг.

Генеральный секретарь призвал государства-члены НАТО уже сейчас начать думать о том, как предотвратить новую агрессию со стороны России.

Россия продолжает бряцание ядерным оружием

Министры обороны обсудили планы России разместить ядерное оружие в Беларуси и приостановить участие в Договоре о ядерном вооружении. Североатлантический союз продолжает следить за ситуацией и сохраняет бдительность. Столтенберг подчеркнул, что государства-члены НАТО зафиксировали приготовление по размещению ядерного оружия в Беларуси.

"Россия продолжает свою безрассудную ядерную риторику в рамках войны против Украины. Россия модернизировала ядерное оружие, развернула больше ядерных вооружений, также с высоким уровнем ядерного потенциала, но сейчас она также впервые разворачивает оружие или размещает его на постоянной основе в Беларуси. Пока мы не видим никаких изменений в развертывании российских ядерных сил", – сказал Столтенберг, отметив, что это требует изменений среди государств – членов НАТО.

Кроме России, государства НАТО обеспокоены программами развития ракет и ядерного оружия в Иране и Северной Корее. Без внимания не остался и Китай, продолжающий свою скорую и непрозрачную ядерную экспансию. В связи с этим Североатлантический союз продолжает адаптировать свои силы ядерного сдерживания.

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Вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического союза рассказал и о пути Швеции в НАТО. Не исключено, что государство присоединится к блоку на саммите в Вильнюсе. По словам Столтенберга, недавно в Анкаре состоялось важное заседание постоянного совместного механизма, чтобы посмотреть, как добиться прогресса в вопросе вступления Швеции в Альянс.

Встреча, конечно, не решила всех оставшихся вопросов, но она состоялась и прошла в конструктивной атмосфере. Мы увидели определенный прогресс, и я тоже хотел бы подчеркнуть это,

– рассказал Столтенберг.

Глава НАТО подчеркнул, что Швеция уже прошла долгий путь. Турция сообщила, что Швеция фактически достигла прогресса в имплементации соглашения, заключенного в Мадриде в прошлом году. Генсек Альянса отметил, что НАТО защитит Швецию в случае угрозы и делает все возможное, чтобы государство присоединилось к блоку как можно быстрее.

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Первые региональные планы со времен Холодной войны

Министрам обороны НАТО не удалось принять во время двухдневного заседания первые региональные планы со времен Холодной войны. По словам генсека Альянса, ожидается, что этот вопрос будет решен во время саммита в Вильнюсе.

Отметим, региональные планы НАТО – это секретные планы для конкретных географических территорий, в которых указано как Альянс будет защищаться от двух описанных в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО угроз: России и террористических групп. Это потребует больше военных сил Североатлантического союза в состоянии повышенной готовности и выделения больших ресурсов.

Эти планы изменили способ осуществления планирования в НАТО, которого мы не видели со времен Холодной войны. У нас есть конкретные силы, связанные с конкретными задачами, они будут больше сосредоточены на защите конкретных территорий НАТО, что обеспечит гораздо более тесную связь между планами, силами и средствами, учениями и специальными силами, предназначенными для выполнения конкретных задач в рамках нашей коллективной обороны,

– рассказал журналистам Столтенберг в пятницу.

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Среди других вопросов министры обороны обсуждали усиление инвестиций в оборону Североатлантического союза на фоне российской агрессии. Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что расходование 2% ВВП для каждого государства–члена является минимум для инвестиций в общую безопасность. Ожидается, что минимальный порог будет увеличен во время встречи в Вильнюсе.