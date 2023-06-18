Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг. Він зазначив, що цей пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО упродовж кількох років.

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"Майбутнє України – в НАТО"

На думку Столтенберга, така допомога наблизить Україну до Північноатлантичного альянсу.

Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше немає сенсу обговорювати членство,

– заявив генсек.

Також він додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки нашої держави, аби Росія з часом не змогла переозброїтися та напасти знову.

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Європарламент закликав запросити Україну до НАТО

14 червня євродепутати ухвалили резолюцію, згідно з якою закликають запросити Україну до НАТО. "За" проголосували 425 осіб, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".

Депутати переконані, що вступ нашої держави до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку, а ще забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.