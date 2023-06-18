Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг. Він зазначив, що цей пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО упродовж кількох років.
Дивіться також Перші секретні плани з часів холодної війни: що узгодили міністри оборони НАТО
"Майбутнє України – в НАТО"
На думку Столтенберга, така допомога наблизить Україну до Північноатлантичного альянсу.
Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше немає сенсу обговорювати членство,
– заявив генсек.
Також він додав, що після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки нашої держави, аби Росія з часом не змогла переозброїтися та напасти знову.
Читайте також Відбулась 13 зустріч у форматі "Рамштайн": що партнери говорили про контрнаступ ЗСУ
Європарламент закликав запросити Україну до НАТО
14 червня євродепутати ухвалили резолюцію, згідно з якою закликають запросити Україну до НАТО. "За" проголосували 425 осіб, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".
Депутати переконані, що вступ нашої держави до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку, а ще забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.