Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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СМИ пишут об автоматическом наведении дронов на российские бомбардировщики

В СБУ сообщили, что готовили операцию "Паутина" полтора года.

В прошлом году украинская военная разведка просканировала российские бомбардировщики и научила искусственный интеллект распознавать их и выполнять алгоритмы автоматической атаки с пикирования. Сегодня мы увидели результаты,

– говорится в заметке Clash Report.

Там добавили, что в Украине тренировали алгоритмы наведения ИИ на советских самолетах, которые хранятся в военных музеях.