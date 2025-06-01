Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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СМИ пишут об автоматическом наведении дронов на российские бомбардировщики
В СБУ сообщили, что готовили операцию "Паутина" полтора года.
В прошлом году украинская военная разведка просканировала российские бомбардировщики и научила искусственный интеллект распознавать их и выполнять алгоритмы автоматической атаки с пикирования. Сегодня мы увидели результаты,
– говорится в заметке Clash Report.
Там добавили, что в Украине тренировали алгоритмы наведения ИИ на советских самолетах, которые хранятся в военных музеях.