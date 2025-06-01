Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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ЗМІ пишуть про автоматичне наведення дронів на російські бомбардувальники

В СБУ повідомили, що готували операцію "Павутина" півтора року.

Минулого року українська воєнна розвідка просканувала російські бомбардувальники та навчила штучний інтелект розпізнавати їх та виконувати алгоритми автоматичної атаки з пікірування. Сьогодні ми побачили результати,

– ідеться в дописі Clash Report.

Там додали, що в Україні тренували алгоритми наведення ШІ на радянських літаках, які зберігаються у військових музеях.

Коротко про атаку 1 червня на російські аеродроми

СБУ вдарила по аеродромах зі стратегічними бомбардувальниками. Було уражено 40 літаків, зокрема, А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.