Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского во время встречи с журналистами, о которой он сообщил в своем телеграм-канале.

Читайте также Россия стянула в Украину 695 тысяч военных: Сырский назвал планы оккупантов

Как Украина будет проводить наступательные действия

Александр Сырский заявил, что Украина будет сочетать оборону с наступательными действиями.

Что касается наших планов и намерений. Конечно, мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конце концов приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории,

– объяснил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, украинские силы наносят удары по врагу и проводят контратаки там, где это возможно, а также продвигаются на тех направлениях, где обнаруживают слабые места в обороне противника.

Сырский отметил, что для этого Украина "создала и масштабирует части штурмовых войск".

Речь идет об отдельных подразделениях, полки, которые были созданы в начале Курской операции и по состоянию на сейчас воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник имеет успех и его нужно останавливать и отбивать наши населенные пункты. В частности, как это было на Сумщине,

– добавил главнокомандующий ВСУ.

К слову, во время встречи с журналистами Александр Сырский заявил, что ситуацию на Сумщине удалось стабилизировать. По его словам, продвижение украинских войск в Юнаковке составляет от 200 до 700 метров.