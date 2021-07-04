Они наблюдают, – Украина не исключает провокаций России во время "Си Бриз-2021"

В ходе военных учений "Си Бриз-2021", которые продлятся до 10 июля, возможны провокации со стороны России. Вдоль побережья оккупированного Крыма находятся боевые корабли российского Черноморского флота.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что с апреля вдоль побережья оккупированного полуострова также расположились корабли Балтийского и Северного флотов России.

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Наблюдают за действиями участников наших учений. Таким образом провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем,

– заметил Неижпапа.

По словам командующего, "в этом случае на кораблях участников "Си Бриз" существуют определенные отработанные процедуры".