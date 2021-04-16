Соединенные Штаты Америки пытаются остановить достройку газопровода "Северный поток-2". Это обусловлено их экономическими интересами, в том числе и борьбой Россией на рынке.

Несмотря на то, что США выражают поддержку Украине, в вопросе санкции против газопровода наша страна не может сыграть никакой роли. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Украина никоим образом не может повлиять на введение санкций", – подчеркнул он.

США конкурируют с Россией на рынке газа, – Фурса

По его мнению, вероятность введения санкций против "Северного потока-2" администрацией Байдена – 50 на 50.

Он отметил, Соединенные Штаты сейчас являются крупными производителями сжиженного газа, и пытаются его поставлять в Европу. Страна ведет активную борьбу за этот рынок с Россией. Поэтому США заинтересованы в приостановлении строительства газопровода.

В то же время Байден действительно пытается поддержать трансатлантическое единство, поэтому не хочет вводить санкции против партнеров,

– отметил инвестиционный банкир.

Что теряет Украина от запуска "Северного потока-2"

Сергей Фурса отметил, что прежде всего Украина теряет значительную сумму денег – примерно 2 миллиарда долларов.

Кроме этого, достройка "Северного потока-2" угрожает энергетической безопасности нашей стране. Ведь нам крайне важно, чтобы через украинскую трубу шел газ.

"Мы действительно не покупаем сейчас газ напрямую у "Газпрома", но делаем это у европейцев и забираем его из своей трубі. То есть, он идет через Украину, и нам очень удобно его забирать. Контракты при этом – с европейскими партнерами", – обїяснил инвестиционный банкир.

По его словам, это – идеальная модель для Украины. Но если через украинскую трубу не будет идти газ, то мы будем сталкиваться с проблемами.

Есть подозрение, что наличие или отсутствие транзита газа через Украину – один из сдерживающих факторов от полномасштабной российской агрессии. Это не подтверждено, но теория существует,

– добавил он.

Сергей Фурса ответил, возможны ли санкции США против "Северного потока-2":

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