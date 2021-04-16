Украина не может никак повлиять на санкции США против "Северного потока-2", – Фурса
Соединенные Штаты Америки пытаются остановить достройку газопровода "Северный поток-2". Это обусловлено их экономическими интересами, в том числе и борьбой Россией на рынке.
Источник:24 канал
Несмотря на то, что США выражают поддержку Украине, в вопросе санкции против газопровода наша страна не может сыграть никакой роли. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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"Украина никоим образом не может повлиять на введение санкций", – подчеркнул он.
США конкурируют с Россией на рынке газа, – Фурса
По его мнению, вероятность введения санкций против "Северного потока-2" администрацией Байдена – 50 на 50.
Он отметил, Соединенные Штаты сейчас являются крупными производителями сжиженного газа, и пытаются его поставлять в Европу. Страна ведет активную борьбу за этот рынок с Россией. Поэтому США заинтересованы в приостановлении строительства газопровода.
В то же время Байден действительно пытается поддержать трансатлантическое единство, поэтому не хочет вводить санкции против партнеров,
– отметил инвестиционный банкир.
Что теряет Украина от запуска "Северного потока-2"
Сергей Фурса отметил, что прежде всего Украина теряет значительную сумму денег – примерно 2 миллиарда долларов.
Кроме этого, достройка "Северного потока-2" угрожает энергетической безопасности нашей стране. Ведь нам крайне важно, чтобы через украинскую трубу шел газ.
"Мы действительно не покупаем сейчас газ напрямую у "Газпрома", но делаем это у европейцев и забираем его из своей трубі. То есть, он идет через Украину, и нам очень удобно его забирать. Контракты при этом – с европейскими партнерами", – обїяснил инвестиционный банкир.
По его словам, это – идеальная модель для Украины. Но если через украинскую трубу не будет идти газ, то мы будем сталкиваться с проблемами.
Есть подозрение, что наличие или отсутствие транзита газа через Украину – один из сдерживающих факторов от полномасштабной российской агрессии. Это не подтверждено, но теория существует,
– добавил он.
Сергей Фурса ответил, возможны ли санкции США против "Северного потока-2":
Строительство "Северного потока-2": главное
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки газа в Европу в обход Украины.
- Строительство газопровода было приостановлено из-за санкций США, однако его таки возобновили. Россия заявила, что планирует закончить работы до сентября 2021 года.
- Спецслужба Польши считает, что в будущем газопровод могут использовать для разведывательной деятельности. Мол, еще в процессе строительства у России были все шансы разместить шпионские приборы для слежения.
- К тому же в Белом Доме не отрицают возможности ввести дополнительные санкции в отношении "Северного потока-2". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что в Штатах не отказались от дополнительных мер по проекту.
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