Зеленский отверг отказ от Крыма ради мира с Россией

Украина не может обсуждать территориальные вопросы, поскольку это будет нарушением Конституции, и никогда не признает юридически оккупированные территории российскими.

Такое заявление во время пресс-конференции в четверг, 15 мая, сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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Откажется ли Украина от Крыма

Владимир Зеленский заявил, что отказ от Крыма ради мира с Россией был бы нарушением Конституции Украины, гарантом которой он является. Поэтому, Украина юридически не признает оккупированные территории российскими.

Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции... Обсуждать, что происходит, какие гуманитарные там кризисы – мы готовы и хотим. Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими,

– заявил он.

Также он отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган поддерживает территориальную целостность Украины, как и абсолютное большинство мира.

Напомним, что Владимир Зеленский обсудил с турецким президентом возможность прямых переговоров возможность прямых переговоров между Украиной и Россией. Встреча обоих лидеров состоялась в президентском комплексе в Анкаре.