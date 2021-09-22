Об этом министр иностранных дел сообщил в эфире телеканала "Дом".

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Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что расторжение дипломатических отношений – это высшая мера наказания,

– подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня пользы от разрыва дипотношений не будет.

"Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это не разумный шаг", – добавил министр.

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