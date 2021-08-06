Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала об этом на заседании экспертов Крымской платформы. Госпожа посол считает, что нужно убедиться, что Россия понесет ответственность.

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Никаких оправданий действиям России нет, - посол

Симмонс подчеркнула, что никаких оправданий действиям России в 2014 году быть не может. Да и ни о какой нормализации отношений не говорится, пока Москва оккупирует украинские территории. Захват Крыма поставил вызовы не только перед Украиной, но и перед всей системой евроатлантической безопасности.

Мы должны показать России, что не будем терпеть ее вопиющего неуважения к международному порядку,

– отметила Симмонс.

В Великобритании отметили, что нужно постоянно напоминать миру, что полуостров – часть Украины. Представители Лондона готовы сотрудничать с украинцами в рамках Крымской платформы.

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