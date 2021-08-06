Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла про це на засіданні експертів Кримської платформи. Пані посол вважає, що потрібно переконатись, що Росія понесе відповідальність.
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Жодних виправдань діям Росії немає, – посол
Сіммонс наголосила, що жодних виправдань діям Росії у 2014 році бути не може. Та й про жодну нормалізацію відносин не мовиться, поки Москва окуповує українські території. Захоплення Криму поставило виклики не лише перед Україною, а й перед всією системою євроатлантичної безпеки.
Ми повинні показати Росії, що не терпітимемо її кричущої неповаги до міжнародного порядку,
– зазначила Сіммонс.
У Великій Британії наголосили, що потрібно постійно нагадувати світові, що півострів – частина України. Представники Лондона готові співпрацювати з українцями в рамках Кримської платформи.
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Головне про саміт Кримської платформи
- Перший в історії саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві.
- Захід ініціював президент Володимир Зеленський ще у вересні 2020 року.
- Участь у саміті поки що підтвердила 31 країна-учасниця.
- Проте в ОП кажуть, що деякі учасники не бажають афішувати свою участь через тиск Росії.