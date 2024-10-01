Сейчас можно говорить только об альтернативном варианте, который поможет Украине защититься. Больше 24 Каналу рассказал экономист, советник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

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О реальной идее для Украины

"К сожалению, в НАТО есть страны, которые проявляют трусость. По-другому это объяснить невозможно. Они не очень понимают угрозу со стороны России. Политическая реальность такова, что в Европе, а также в США будут некоторые оппоненты по принятию Украины в НАТО", – отметил экономист.

Пока есть более реалистичный вариант – чтобы Украина стала основным партнером НАТО по стратегическим отношениям. Они должны обеспечить доступ к самым современным военным технологиям и лучшим гарантиям по поставкам боеприпасов. Это позволит нашему государству защищаться, как делает Израиль или Южная Корея.

По меньшей мере такие отношения были бы приемлемыми. Но было бы прекрасно, если бы получилось осуществить членство в НАТО,

– подчеркнул Тимоти Эш.

По его словам, Украине нужны гарантии, которые обеспечат ее безопасность в будущем, чтобы можно было сосредоточиться на восстановлении и реконструкции.

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Сможет ли Запад предоставить гарантии

Советник компании BlueBay Asset Management отметил, что Европа сейчас массово увеличивает расходы на оборону. Многие страны осознают опасность от России. Они понимают, что единственный способ ее остановить – Украина.

Идея о гарантиях безопасности для Украины – это и гарантии безопасности для Европы. Поэтому, я считаю, что всем в Европе важно обеспечить способность Украины защищать себя. Там есть понимание, что Украине дадут все необходимое для защиты, и независимо от того, придет ли в США Дональд Трамп,

– резюмировал Тимоти Эш.