Наразі можна говорити тільки про альтернативний варіант, який допоможе Україні захиститися. Більше 24 Каналу розповів економіст, радник компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

До теми В НАТО пояснили умови вступу України до Альянсу і чи можливо це з окупованими територіями

Про реальну ідею для України

"На жаль, у НАТО є країни, які проявляють боягузтво. По-іншому це пояснити неможливо. Вони не дуже розуміють загрозу з боку Росії. Політична реальність така, що в Європі, а також у США будуть деякі опоненти щодо прийняття України в НАТО", – зазначив економіст.

Поки є більш реалістичний варіант – аби Україна стала основним партнером НАТО зі стратегічних відносин. Вони мають забезпечити доступ до найсучасніших військових технологій та найкращих гарантій щодо постачання боєприпасів. Це дозволить нашій державі захищатися, як робить Ізраїль чи Південна Корея.

Щонайменше такі відносини були б прийнятними. Але було б чудово, якби вийшло здійснити членство в НАТО,

– наголосив Тімоті Еш.

За його словами, Україні потрібні гарантії, які забезпечать її безпеку в майбутньому, щоб можна було зосередитися на відновленні та реконструкції.

Дивіться також Це дуже важливо, – новий генсек НАТО висловився про удари України по території Росії

Чи зможе Захід надати гарантії

Радник компанії BlueBay Asset Management зауважив, що Європа зараз масово збільшує витрати на оборону. Чимало країн усвідомлюють небезпеку від Росії. Вони розуміють, що єдиний спосіб її зупинити – Україна.

Ідея про гарантії безпеки для України – це і гарантії безпеки для Європи. Тож, я вважаю, що всім у Європі важливо забезпечити здатність України захищати себе. Там є розуміння, що Україні дадуть усе необхідне для захисту, й незалежно від того, чи прийде у США Дональд Трамп,

– резюмував Тімоті Еш.