Анна Юрчук, директор "Эквитестлаб" (производитель широкого спектра ИФА-наборов для диагностики ТМ EQUI, в том числе тестов на COVID-19) в интервью "24 каналу" рассказала как российская агрессия повлияла на компанию. Перед войной "Эквитестлаб" планировал расширить производство за счет нового производственного участка в Гостомеле. Но, как известно, в городе-герое шли одни из самых ожесточенных боев с рашистами.

О том, какие волонтерские проекты поддерживает компания, какая потребность сложилась в диагностических тестах и насколько актуален вопрос тестирований на COVID-19, а также – о ситуации с украинским бизнесом и возможностях выхода на внешние рынки, – читайте в нашем материале.

Как компания отреагировала на войну, что производили менеджмент и сотрудники в первый месяц войны?

С началом войны половина коллектива разъехалась. Основное производство у нас расположено в Киеве, соответственно сотрудники живут либо в столице, либо в пригородных населенных пунктах. Например, мой заместитель по коммерческой деятельности Александр Костюченко живет на вышгородском направлении, заместитель по производству Анна Демченко из Ирпеня. И чудом она с сыном уехали из города буквально накануне самых страшных событий там. Александр вообще попал в оккупацию и смог вырваться из нее только через полмесяца после начала вторжения.

Конечно, первые две недели никто не работал. Были определенные тишина и страх. Мы просто время от времени связывались по телефону с коллективом, выясняли кто и где находится.

А уже во второй половине марта начали звонить по телефону наши клиенты и партнеры. Мы же производим медицинские изделия, а больницы все равно работают. В частности, госпитали используют наборы для диагностики донорской крови. А именно – проверяют образцы на гепатиты и сифилис. Я подумала, если мы не работаем, то нужно наладить бесплатную помощь больницам из запасов, которые сформировали до начала полномасштабной войны.

Кому и чем помогали?

Мы бесплатно поставляли тесты для гепатита в военные госпитали. Правда, потребности в больших объемах поставок тогда не было. Также предоставляли тесты для выявления вирусных инфекций в больницу "Охматдет" и в Территориальное медицинское объединение МВД Украины в Киеве для волонтеров. В частности, завезли быстрые тесты на COVID-19.

Впоследствии частично начали возобновлять производство, последовали продажи продукции.

С началом войны о COVID-19 все забыли. Даже шутили, что война победила пандемию коронавируса в Украине. Действительно ли это так, с каким спросом на тесты вы столкнулись?

Действительно, спрос на тесты для COVID-19 снизился до минимума. Было такое чувство, что люди вообще перестали тестироваться и болеть коронавирусом и другими вирусными инфекциями. Возможно, в больницах был какой-то запас, а в новых поставках большой нужды не возникало. Я многим партнерам (больницам, лабораториям) предлагала ИФА тесты на COVID-19 и другие. Говорила: "Возьмите бесплатно, я хочу вам помочь". А они отвечали, что пока у них есть и обратятся, если в этом возникнет необходимость.

Хотя сами врачи подтверждают, что люди не стали меньше болеть коронавирусом и другими инфекционными болезнями.

Директор Анна Юрчук и заместитель по коммерческой деятельности Александр Костюченко, компания "Эквитестлаб"

Почему до войны решили начать производство в Гостомеле и какие потери понесли, ведь в этом городе-герое были одни из самых ожесточенных боев с рашистами?

Мы арендуем площадь под производственные нужды в Киеве. По мере развития компании решили наладить деятельность полностью на собственных объектах.

До войны приобрели участок в Гостомеле со зданиями. Разработали план запуска и переноса производственных мощностей. Начали реконструкцию и расширение площадей построек.

Замечу, что мы уже получили разрешение на маркировку европейским знаком качества CE для большого количества наших ИФА-тестов EQUI. То есть, эта продукция "Эквитестлаба" соответствует европейским стандартам безопасности и успешно прошла регистрацию на территории Европейского Союза, получив Сертификаты соответствия Директиве 98/79/ЕС о медицинских приборах для диагностики in vitro.

За счет производственной площадки в Гостомеле мы хотели усовершенствовать практику интеграции с европейским рынком, получив маркировку на весь ассортимент продукции. Планировали пригласить аудиторов из ЕС.

Когда вы смогли вернуться на свое предприятие после освобождения Киевской области от орков и что там увидели?

Я попала на предприятие в начале апреля в сопровождении специалистов ГСЧС, ведь самой туда было заходить страшно. Русские могли заминировать территорию. Мин мы не обнаружили, зато боевые действия сильно затронули и наши здания. Как говорится, нам тоже "прилетело". Калитка была открыта из РПГ, в крышу попали артиллерийские снаряды, расстреляны окна. Соседним предприятиям досталось еще больше – некоторые здания полностью сгорели.

Орки также ворвались на нашу территорию, выбили входную дверь в основном здании. Большой неожиданностью стало то, что нас не обокрали. До войны успели завезти туда под плановый переезд оргтехнику, телевизоры и т.д. Их почему-то не забрали.

Возможно, оккупантов спугнули в ходе боевых действий. Непрошеных гостей зафиксировали наши камеры наблюдения, тогда еще было электричество. Планируем передать эти записи в полицию для фиксации преступлений российских военных в дополнение к уже составленным криминалистами протоколам.

Ужасные кадры после российских "освободителей" в Гостомеле и соседних населенных пунктах облетели весь мир. Насколько я знаю, вы организовали помощь местным жителям. О чем идет речь и как возникла эта идея?

Мы поехали в местный совет выяснить ряд организационных вопросов. Возле него было большое скопление оставшихся в Гостомеле людей, которые начали возвращаться. Там прямо на улице организовали полевую кухню, где люди готовили есть. Других условий получить адекватное питание у них не было. Среди них так питались бойцы терробороны и полиция.

Волонтеры привозили людям гуманитарную помощь, раздавали продуктовые наборы. У местных волонтеров я выяснила, что учитывая отсутствие условий для приготовления пищи, лучше всего привозить свежеприготовленные обеды. Договорилась с сотрудниками Центра волонтеров при Гостомельской поселковой военной администрации, через который разные благотворители (фонды, бизнесмены) помогают гостомельчанам. И с начала апреля каждый вторник и четверг возим туда по 200 готовых обедов (готовят нам их со значительной скидкой в киевском кафе).

Волонтеры в Гостомеле распределяют помощь. Им наша инициатива очень понравилась, ведь это позволяет быстро накормить желающих. Как я уже сказала, продажи нашей основной продукции начали постепенно возобновляться. И хотя они пока достаточно низкие, мы понимаем, что кому-то еще хуже из-за войны, чем нам.

Хочу также поблагодарить Александра Васюка, который помог организационно и финансово в этой инициативе. Он известен как юрист и общественный деятель. Член команды Владимира Зеленского, который был в 2019 году кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" и координатором юристов команды президента.

См. ниже видеосюжет о гуманитарной помощи и повреждениях на предприятиях Гостомеля (Ред.):

Какая сейчас ситуация в Гостомеле?

Гуманитарная ситуация сейчас там тяжелая. Даже труднее, чем было в первые дни после деоккупации. Люди массово начали возвращаться, у многих жилье повреждено, отсутствуют условия для организации полноценного быта.

Поэтому волонтеры жаловались, что им все труднее справляться с помощью. Поставок гуманитарной продукции едва хватает всем желающим. Люди стоят в волонтерском Центре в очередях за продуктами, матрацами и т.д. Даже за картошкой.

Упомянутый Александр Васюк тоже знает об этой проблеме. Он уже привлек американскую организацию, обещавшую помочь в решении гуманитарных проблем.

Благотворительная помощь для "Эквитестлаба" это новый опыт и планируете ли развивать данную деятельность и в дальнейшем?

"Эквитестлаб" относительно молодая компания. Нам еще меньше десяти лет. Развились постепенно как украинский производитель медицинских изделий на своих деньгах. Поэтому какими-либо социальными проектами не занимались. Вроде бы и не до того было. Но теперь, учитывая опыт в Гостомеле, создали благотворительную организацию "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЭКВИ". На период войны через нее будем пытаться помогать в зависимости от наших возможностей и потребностей людей.

Анна Юрчук дважды в неделю привозит для гостомельской общины готовые обеды

Какова политика компании во время войны по персоналу? Вынуждены ли были проводить сокращения сотрудников, уменьшать зарплаты?

С началом войны у нас произошло вынужденное сокращение персонала. К сожалению, часть сотрудников уехали из Украины. Многие, насколько мне известно, не планируют возвращаться. Кто-то уже вернулся. Мы по возможности стараемся интегрировать их в компанию.

Кстати, все обязательства перед людьми за февраль мы выполнили в полном объеме. Хотя были определенные трудности. Наша бухгалтерша уехала во Францию, поэтому нам пришлось ждать, пока она выйдет на связь и сможет выполнить свою работу.

После февраля продолжали выплачивать заработную плату частично, хотя и не работали. Сейчас мы запускаем производство и вызываем людей по необходимости. То есть, если появляется заказ, расписываем план работ на неделю, сотрудники официально выходят на работу и получают заработную плату.

Насколько уменьшился бизнес, какова сейчас тенденция по доходам?

Продажи упали в четыре раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения России. По нашим оценкам, в тяжелейшей ситуации находится до 70% малого и среднего бизнеса. Несмотря на это, нам приходится нести постоянные расходы. В частности на аренду, на которую нам хотя и сделали скидку, но для ее оплаты все равно нужно находить источники дохода. Тот же маркетинговый отдел и логистика тоже должны постоянно работать.

С июня ситуация с доходами и активностью клиентов начала улучшаться. Если так пойдет дальше, то планируем полностью возобновить производство. Пока запускали его на несколько недель, а затем снова уходили в вынужденный "отпуск".

Правительство и парламентарии в период военного положения ввели возможность бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения. Помогла ли вам эта инициатива?

Мы не переходили на упрощенную налогооблагаемую процедуру – на единый налог по ставке в 2%. Мы решили, что сможем платить налоги на общих условиях – как плательщик НДС и учитывая налог на прибыль. Ведь бюджет надо наполнять, как бы тяжело ни было. Мы понимаем, что с восстановлением спроса сможем отбить наши перерасходы. Зато таким образом поможем государству и косвенно нашей армии. С начала года "Эквитестлаб" заплатил около 1,53 млн грн разных налогов и сборов.

Анна Демченко, заместитель по производству "Эквитестлаб". Большое количество ИФА-наборов EQUI уже маркируется европейским знаком качества CE

Рассматривали ли вопросы релокации бизнеса?

Для нас это дорогое удовольствие, что обусловлено спецификой производства лабораторных тестов. Есть ряд требований к помещению, учитывая вентиляционную систему, поддержание температурного режима, вплоть до того, каким должно быть покрытие стен. Этого всего нужно тщательно придерживаться, иначе производство не пройдет аудит на соответствие европейским стандартам безопасности, о которых я уже говорила.

Поэтому, когда мы выбирали новые площади в Гостомеле, то тщательно проверяли все стартовые параметры для дальнейшего развертывания и расширения там производственного участка.

Соответственно, мы по-прежнему ориентированы на открытие производства в городе-герое. Здесь больше роль играет не то, где его создавать, а когда. А это зависит от хода войны и сроков восстановления экономики.

За счет чего удается удержать компанию в военное время?

Сыграл роль профиль нашей компании. Не смотря на то, что спрос упал в четыре раза, потребность в диагностических тестах будет всегда. Как бы нам ни хотелось, люди продолжают болеть. Соответственно, фармацевтическая и медицинская продукция – это товары первой необходимости. Как и продукты питания.

Поэтому, когда прошел первый шок с начала полномасштабной войны, наши постоянные клиенты (лаборатории, поликлиники) начали обращаться с заказами. Первыми откликнулись партнеры с запада Украины, где не было прямых военных столкновений. Они не сильно снизили свои заказы по сравнению с довоенным временем.

Это частные клиенты или закупки государственными и коммунальными организациями? На какие тесты больше спрос?

Преимущественно частные. На Prozorro сейчас почти не проводятся тендеры по закупке диагностических тестов. Насколько я понимаю, не хватает денег. Представители больниц нам это подтверждают, говорят, что "нет средств, не за что покупать".

Как я уже говорила, сейчас превалирует спрос на тесты для диагностики донорской крови. Понятно, что и другая продукция тоже продается – всевозможные инфекционные болезни никуда не делись. Но правда, покупают их очень мало, по сравнению с периодом до 24 февраля.

В конце апреля Минздрав заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. В мае народный депутат Михаил Радуцкий сказал, что Украина не преодолела эпидемию. А в конце мая Кабмин продлил карантин до 31 августа. Как вы оцениваете ситуацию с пандемией коронавируса в Украине, которая сейчас не находится в информационном радаре общества?

К сожалению, Украина не преодолела эпидемию коронавируса. Она действительно стала для многих людей не актуальной из-за войны. Но болезнь никуда не делась. Врачи из разных регионов рассказывают нам, что вспышек коронавируса очень много. Люди и дальше болеют. Просто из-за расходов на войну в государственном и местном бюджетах не хватает денег даже на закупку тестов для диагностики. А больницы вынуждены разрывать с нами контракты по тендерам, которые мы выиграли еще до вторжения рашистов.

Более того, если раньше по приказу Минздрава всех обязательно тестировали перед той или иной операцией, то сейчас это правило может соблюдаться не всегда.

Понятно, что и многим людям сейчас не интересно – болеют ли они COVID-19 или нет. Для них главное сохранить жизнь себе и родным через военные действия.

Анна Юрчук рассказывает какие повреждения получило предприятие в Гостомеле во время рашистской оккупации

Рассматриваете ли диверсификацию поставок за счет внешних рынков? К примеру, в июне Евросоюз на год снял квоты и пошлины на всю украинскую продукцию. Тем более что вы сертифицируете свои ИФА-наборы на соответствие европейским стандартам безопасности.

Мы планируем выйти как на европейский рынок, так и на азиатские рынки. Это решение Евросоюз принял недавно, поэтому "Эквитестлаб" сейчас оценивает потенциал в этом направлении. И хотя наша продукция сертифицирована по европейским техническим регламентам, европейские заказчики с осторожностью относятся к производителям из Украины.

Они оценивают свои риски исходя из следующего: если заплатить средства украинскому поставщику, выполнит ли он свои обязательства из-за военных действий. Ведь европейцы подписывают преимущественно контракты, рассчитанные на долговременные и стабильные отношения. А украинские компании с этой точки зрения находятся в зоне риска.

Интересуемся азиатскими рынками. В настоящее время проводим переговоры с вьетнамскими заказчиками. Во Вьетнаме свое законодательство в области технического регулирования продукции.

Необходимо оформить много документов для регистрации тех же ИФА-наборов на их рынке. Мы предоставили необходимые документы, а вьетнамские регуляторы запустили процедуру регистрации нашей продукции. Но они также говорят, что "мы не прекращаем эту процедуру, но и не продвигаем, потому что это опасно". Вьетнамцы, как и европейцы, видят определенные риски сотрудничества с нами из-за российско-украинской войны.

Считаю, что правительство и парламентарии должны находить рычаги, как помочь украинскому бизнесу и поддержать экономику. Это не значит, что нужно просто раздавать средства с международной помощи. Возможно, нужно сосредоточиться на продвижении наших интересов за рубежом, разработке государственных программ, которые учтут приоритеты развития украинских производителей. К примеру, Экспортно-кредитное агентство могло бы заниматься предоставлением государственных гарантий, которые помогут нам при заключении тех же экспортных контрактов.