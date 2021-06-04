Министр иностранных дел также отметил, что Киев не признал Лукашенко президентом, поэтому пока между странами нет политического диалога. Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии добавил: "Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины – одна из таких".

Обратите внимание! "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что во время заседания СНБО 4 июня рассмотрят санкции против режима Лукашенко.



Со своей стороны Рада проголосовала за постановление о принудительной посадке самолета компании Ryinair в Минске – инициатива осуждает действия диктатора.

Лукашенко пригласил боевиков

Оккупанты в Луганске заявили об "открытии уголовного производства" против Романа Протасевича.

Боевики обвиняют белорусского оппозиционера в якобы участии в боевых действиях в составе украинского батальона "Азов" на Донбассе.

Российские наемники даже обратилась к Беларуси с вопросом: можно ли провести "какие-то следственные действия" с Протасевичем? Лукашенко заявил, что "не против".

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