Міністр закордонних справ також зазначив, що Київ не визнав Лукашенка президентом, тому наразі між країнами немає політичного діалогу. Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних,

– сказав Дмитро Кулеба.

Очільник української дипломатії додав: "Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України – одна з таких".

Зверніть увагу! "Слуга народу" Ірина Верещук повідомляла, що під час засідання РНБО 4 червня розглянуть санкції проти режиму Лукашенка.



Зі свого боку Рада проголосувала за постанову щодо примусової посадки літака компанії Ryinair у Мінську – ініціатива засуджує ці дії диктатора.

Лукашенко запросив бойовиків

Окупанти в Луганську заявили про "відкриття кримінального провадження" проти Романа Протасевича.

Бойовики звинувачують білоруського опозиціонера у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.

Російські найманці навіть звернулася до Білорусі зі запитанням: чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем? Лукашенко заявив, що "не проти".

До теми Лукашенко де-факто визнав бойовиків на Донбасі: в ТКГ заявили, що Мінськ – не нейтральний