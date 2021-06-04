Міністр закордонних справ також зазначив, що Київ не визнав Лукашенка президентом, тому наразі між країнами немає політичного діалогу. Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1". 

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Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних,
– сказав Дмитро Кулеба.

Очільник української дипломатії додав: "Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України – одна з таких".

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