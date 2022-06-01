Украина не собирается атаковать Россию американскими РСЗО, – Зеленский

Украина не собирается совершать атаки на территории России. Посреди них американскими реактивными системами залпового огня.

Украина не заинтересована в войне на территории России

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью американскому СМИ, обращаясь к гражданам США.

Мы предоставим украинцам совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним, – Байден

РСЗО необходимы для защиты

Зеленский подчеркнул, что настоятельные призывы к оружию большей дальности просто направлены на защиту территории Украины, а не нападение на Россию "на их земле, как они поступили с Украиной".

Я знаю, что люди в США или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем использовать РСЗО для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в России, не боремся на ее территории,

– объяснил Владимир Зеленский.

Добавив, что нас тоже не интересует то, что происходит в России. Нас интересует только наша территория в Украине. В то же время, нарратив о том, чтобы соседние страны не входили в НАТО, – это проигрышное сражение для России и Путина, сказал Зеленский.

"Путин не может воевать со всеми одновременно", – подчеркнул президент.

Почему РСЗО – важное и нужное оружие

Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.

Украинские власти неоднократно просили у американцев именно это оружие, потому что они могут помочь Украине победить в контрбатарейной борьбе.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что благодаря этой технике удалось спасти сотни или даже тысячи жизней украинцев.

Кратко о поставках РСЗО Украине

США объявят о новой поддержке Украины . Соответствующее заявление сделал 31 мая представитель Госдепа. Однако он не уточнял, какое оружие отправят.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что снабжение Украины РСЗО может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

Предварительно в США вроде бы не были готовы поставлять Украине это оружие. Но на последней неделе риторика американцев изменилась.

В частности, президент Джозеф Байден в колонке для The New York Times написал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. По его мнению, это необходимо для эффективной борьбы с российским вторжением.

Предварительно в США отказались предоставить Украине ракетные системы большой дальности: смотрите видео