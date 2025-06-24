Точно не хочу видеть глобальных соглашений между Америкой и Россией, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит, чтобы ее использовали как разменную монету в переговорах великих держав.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Sky News.

Смотрите также Победа Трампа или хитрая манипуляция Израиля: как удары США по Ирану открыли Ящик Пандоры

Украина не станет разменной монетой в отношениях США и России

Зеленского спросили, не боится ли он, что Трамп "обменяет судьбу вашей страны на помощь Путина в вопросе Ирана".

"Трамп – мастер сделок. Считаете, что он заключит какую-то большую сделку с Путиным, где тот поможет с Ираном в обмен на выгодную договоренность по Украине?" – так дословно звучал вопрос.

Президент ответил, что никому не рекомендует играть в азартные игры с украинскими жизнями. Украина не хочет быть "картой" в чьей-то игре.

Я всегда говорил: мы точно не хотим быть объектом для торгов. Мы хотим быть субъектом. Мы всегда демонстрировали нашу субъектность с начала войны, даже без помощи партнеров. Поэтому мы точно не будем принимать никаких ультиматумов со стороны России. Я верю, что мы не будем "картой" в переговорах между великими державами, и мы никогда этого не примем,

– сказал Зеленский.

Лидер государства подчеркнул, что Украина – отдельный случай. Именно так стоит рассматривать ситуацию в нашей стране.

"Мы всегда поддерживали Америку, мы всегда были партнером Америки как лидера цивилизованного мира. Я точно не хочу видеть глобальных договоренностей между Америкой и Россией – нам это не нужно. Мы – отдельная история. К сожалению, мы стали жертвой агрессии со стороны России. Поэтому мы должны решить эту войну как отдельный случай", – подчеркнул гарант.

Зеленский добавил, что Путин не сможет поддержать Иран, но увеличит удары против Украины, пока внимание США сфокусировано на Ближнем Востоке.